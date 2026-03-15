Беспилотники атаковали Краснодарский край: горит нефтебаза под Тихорецком, повреждена ЛЭП. ФОТО

В пригороде Тихорецка в Краснодарском крае РФ произошел пожар на территории нефтебазы после падения обломков беспилотника.

Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

горит нефтебаза РФ

Повреждена ЛЭП

Также в Тихорецком районе фрагменты БПЛА повредили две высоковольтные линии электропередач. Аварийно-восстановительные работы начнутся после завершения осмотра территории специалистами.

По предварительным данным, пострадавших нет.

беспилотник Удары по РФ Краснодарский край РФ
показать весь комментарий
15.03.2026 07:49 Ответить
Good morning! 🌞
показать весь комментарий
15.03.2026 07:55 Ответить
гойда....
показать весь комментарий
15.03.2026 08:11 Ответить
"На тіхорєцкую состав отправіцца.. ")
показать весь комментарий
15.03.2026 08:23 Ответить
розйоб ЛВДС "Тіхорєцк" продовжується.
показать весь комментарий
15.03.2026 08:51 Ответить
Знову - на тихорецкую состав отправился... добрий дрон вє..е - огонь і дим останєтцааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
15.03.2026 09:15 Ответить
Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуть після завершення огляду території фахівцями. Ех, туда б дрона ждуна !
показать весь комментарий
