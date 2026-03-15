Беспилотники атаковали Краснодарский край: горит нефтебаза под Тихорецком, повреждена ЛЭП. ФОТО
В пригороде Тихорецка в Краснодарском крае РФ произошел пожар на территории нефтебазы после падения обломков беспилотника.
Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.
Повреждена ЛЭП
Также в Тихорецком районе фрагменты БПЛА повредили две высоковольтные линии электропередач. Аварийно-восстановительные работы начнутся после завершения осмотра территории специалистами.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось о взрывах в Краснодарском крае, дроны нанесли удары по НПЗ и порту "Кавказ".
- Впоследствии Генштаб подтвердил, что были поражены Афипский НПЗ и инфраструктура порта "Кавказ".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
YU ST
показать весь комментарий15.03.2026 07:49 Ответить Мне нравится 21 Ссылка
Димитрий CrimeaBandera
показать весь комментарий15.03.2026 07:55 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Roman Stambul
показать весь комментарий15.03.2026 08:11 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Gary Grant
показать весь комментарий15.03.2026 08:23 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Urs
показать весь комментарий15.03.2026 08:51 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Caesar Caesarchenko
показать весь комментарий15.03.2026 09:15 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Микола Клименко #550732
показать весь комментарий15.03.2026 09:48 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль