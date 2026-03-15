Беспилотники атаковали Краснодарский край: горит нефтебаза под Тихорецком, повреждена ЛЭП. ФОТО

В пригороде Тихорецка в Краснодарском крае РФ произошел пожар на территории нефтебазы после падения обломков беспилотника.

Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

Повреждена ЛЭП

Также в Тихорецком районе фрагменты БПЛА повредили две высоковольтные линии электропередач. Аварийно-восстановительные работы начнутся после завершения осмотра территории специалистами.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о взрывах в Краснодарском крае, дроны нанесли удары по НПЗ и порту "Кавказ".

Впоследствии Генштаб подтвердил, что были поражены Афипский НПЗ и инфраструктура порта "Кавказ".

