Безпілотники атакували Краснодарський край: горить нафтобаза під Тихорецьком, пошкоджено ЛЕП. ФОТО
У передмісті Тихорецька у Краснодарському краї РФ сталася пожежа на території нафтобази після падіння уламків безпілотника.
Про це повідомив оперативний штаб Краснодарського краю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.
Пошкоджено ЛЕП
Також у Тихорецькому районі фрагменти БпЛА пошкодили дві високовольтні лінії електропередач. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуть після завершення огляду території фахівцями.
За попередніми даними, постраждалих немає.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося про вибухи у Краснодарському краї, дрони вдарили по НПЗ та порту "Кавказ".
- Згодом Генштаб підтвердив, що уражено Афіпський НПЗ та інфраструктуру порту "Кавказ".
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