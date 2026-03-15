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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Безпілотники атакували Краснодарський край: горить нафтобаза під Тихорецьком, пошкоджено ЛЕП. ФОТО

У передмісті Тихорецька у Краснодарському краї РФ сталася пожежа на території нафтобази після падіння уламків безпілотника.

Про це повідомив оперативний штаб Краснодарського краю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

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горить нафтобаза рф

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Пошкоджено ЛЕП

Також у Тихорецькому районі фрагменти БпЛА пошкодили дві високовольтні лінії електропередач. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуть після завершення огляду території фахівцями.

За попередніми даними, постраждалих немає.

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Що передувало?

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безпілотник БпЛА (6009) Удари по РФ (1051) Краснодарський край РФ (80)
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