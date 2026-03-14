Выведен из строя вражеский железнодорожный паром "Славянин", повреждено судно "Авангард", - ГУР

В ночь с 13 на 14 марта 2026 года специалисты Департамента активных действий ГУР Минобороны Украины нанесли успешные удары по двум военным кораблям государства-агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Выведен из строя вражеский железнодорожный паром "Славянин"

Как отмечается, в результате операции выведен из строя вражеский железнодорожный паром "Славянин" и повреждено судно "Авангард", которые противник использовал для ведения преступной войны против Украины.

"Указанные суда были основными элементами так называемой Керченской паромной переправы и играли одну из ключевых ролей в морской военной логистике агрессора — речь идет, в частности, о транспортировке оружия, военной техники, боеприпасов", — говорится в сообщении.









Удар по порту "Кавказ"

Как уточнили в ГУР, в рамках операции спецназовцы военной разведки совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины также нанесли огневой удар по инфраструктуре порта "Кавказ" в Краснодарском крае, который Россия использует для ведения войны против нашего государства.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о взрывах в Краснодарском крае, дроны нанесли удары по НПЗ и порту "Кавказ".

Впоследствии Генштаб подтвердил, что были поражены Афипский НПЗ и инфраструктура порта "Кавказ".

