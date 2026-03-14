3 735 12

Выведен из строя вражеский железнодорожный паром "Славянин", повреждено судно "Авангард", - ГУР

В ночь с 13 на 14 марта 2026 года специалисты Департамента активных действий ГУР Минобороны Украины нанесли успешные удары по двум военным кораблям государства-агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Выведен из строя вражеский железнодорожный паром "Славянин"

Как отмечается, в результате операции выведен из строя вражеский железнодорожный паром "Славянин" и повреждено судно "Авангард", которые противник использовал для ведения преступной войны против Украины.

"Указанные суда были основными элементами так называемой Керченской паромной переправы и играли одну из ключевых ролей в морской военной логистике агрессора — речь идет, в частности, о транспортировке оружия, военной техники, боеприпасов", — говорится в сообщении.

удар по кораблям РФ
Удар по порту "Кавказ"

Как уточнили в ГУР, в рамках операции спецназовцы военной разведки совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины также нанесли огневой удар по инфраструктуре порта "Кавказ" в Краснодарском крае, который Россия использует для ведения войны против нашего государства.

Что предшествовало?

корабль ГУР Удары по РФ
Топ комментарии
Дивна назва для парому. Росіянці мають таке ж відношення до слав'ян як роми до засновання Риму.
показать весь комментарий
14.03.2026 16:29 Ответить
Назва порому просто тішить. Назвати мешканців ×уйлостану слов'янами можна або з сарказмом, або під дією препаратів. Офіційна історична довідка: "В кацапів все пижжено, включно з історією і мовою".
показать весь комментарий
14.03.2026 16:10 Ответить
Тепер Крим знову острів. Якщо забути про міст і транзит через Мелітополь.
показать весь комментарий
14.03.2026 15:53 Ответить
показать весь комментарий
І чрез Ростов та Маріуполь. І через Донбас
показать весь комментарий
14.03.2026 16:10 Ответить
це потрібно було робити з початку війни .
показать весь комментарий
14.03.2026 16:01 Ответить
ЧИМ?!!! Асфальтом?!!!
показать весь комментарий
14.03.2026 17:06 Ответить
ай та не свисти . було чим , та не було команди. чомусь. один з прикладів . за всю війну единий удар по цьому перехіду . показуха

22 червня ЗСУ вдарили по низці мостів, що сполучають Херсонщину та тимчасово окупований Крим. Росіяни тепер вже не впевнені, що їм вдасться перемогти у війні.

Переправа до Криму перетворилася на решето - українські військові влучили у міст на двох кінцях близько п'ятої ранку. У росіян через це вже почало "палати", і вони на пропагандистських телеграм-каналах знову почали закликати до бомбардування Києва, передає 24 Канал.

https://24tv.ua/udar-po-chongaru-rosiyan-pochalasya-isterika-cherez-poshkodzhennya_n2339458
показать весь комментарий
14.03.2026 18:31 Ответить
показать весь комментарий
Осьтобі славянін, і авангардів день від Мирних Українців!!
Усьо ж ж па Плану ****** і терешковой!!
показать весь комментарий
14.03.2026 16:16 Ответить
Чи зустрілися вони з крейцором мацквою? Чи тіки бавовна с задимленням?
показать весь комментарий
14.03.2026 16:20 Ответить
показать весь комментарий
Угу...А морські свинки до моря.
показать весь комментарий
14.03.2026 17:09 Ответить
Журнал https://www.nature.com/articles/s41586-025-09437-6 "Nature" в тему.
показать весь комментарий
14.03.2026 17:39 Ответить
"даві йєго!.. даві йєго, блдь!"(с)
показать весь комментарий
14.03.2026 17:07 Ответить
 
 