Раньше Урал был недосягаем для ударов Украины, а теперь - в зоне непосредственной угрозы, - Шойгу

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что еще недавно Урал считался недосягаемым для ударов Украины, а теперь оказался в зоне прямой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Да, еще недавно Урал был недосягаем для воздушных ударов с территории Украины, а сегодня уже находится в зоне непосредственной угрозы", - отметил он.

По словам Шойгу, по итогам 2025 года количество ударов Украины по РФ увеличилось на 40%.

Что предшествовало?

Напомним, ранее сообщалось, что Москву третий день подряд атаковали беспилотники.

