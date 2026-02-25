УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11486 відвідувачів онлайн
Новини Відео Удари по РФ
22 047 94

Момент влучання української ракети FP-5 "Фламінго" по російському заводу із виробництва комплексів "Іскандер-М", "Тополь-М" та "Орєшнік". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований момент влучання українського боєприпасу в один із російських заводів. У соцмережах зазначають, що йдеться про атаку української ракети FP-5 "Фламінго" на Воткінський завод, який виробляє ракетні комплекси для армії РФ.

Український ВПК продемонстрував можливості, які змінюють стратегічний баланс сил у глибокому тилу ворога. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ніч на 21 лютого 2026 року (атака розпочалася ввечері 20-го) новітня українська крилата ракета FP-5 "Фламінго" уразила стратегічне підприємство - "Воткінський завод", де виробляють ракети "Іскандер-М", "Тополь-М" та новітні "Орєшнік".

Цей удар став не лише військовим успіхом, а й імовірним світовим рекордом дальності бойового застосування крилатої ракети такого класу, подолавши відстань близько 1650 кілометрів.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі атаки на "колиску стратегічних сил" РФ:

  • Точне влучання: Ракета поцілила в корпус №19 — гальвано-штампувальний цех. Це критична ланка виробництва, де формуються корпуси ракет та наносяться функціональні покриття.

  • Масштаб руйнувань: Супутникові знімки зафіксували величезний пролом у покрівлі розміром 30 на 24 метри. Епіцентр вибуху знаходився всередині будівлі, що призвело до повного вигоряння внутрішніх площ.

  • Провал ППО: Удмуртія завжди вважалася безпечним тилом. Проте "Фламінго" довела, що російська ППО не здатна захистити стратегічні об'єкти навіть за 1400 км від кордону.

Дивіться: Fire Point показала момент запуску ракет "Фламінго" по арсеналу ГРАУ РФ у Волгоградській області. ВIДЕО

Характеристики зброї відплати - FP-5 "Фламінго":

Українська розробка компанії Fire Point за своїми можливостями значно перевершує американський Tomahawk:

  • Дальність: до 3000 км.

  • Потужність: несе 1 тонну бойової частини (проти 450 кг у Tomahawk).

  • Швидкість: до 950 км/год.

  • Стійкість: система наведення захищена від засобів РЕБ.

Також дивіться: Супутник МКС "Таймлапс" зафіксував ракетну атаку на Київ у ніч з 26 на 27 грудня. ВIДЕО

Контекст:

Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив застосування саме ракет "Фламінго" для цього удару. Власник компанії-виробника Денис Штілерман напередодні опублікував відео запуску ракет із лаконічним підписом: "Без контексту. Контекст - згодом".

Читайте: Затримка у випуску ракет "Фламінго" виникла через удар росіян по заводу-виробнику, - Зеленський

Автор: 

армія рф (21181) завод (1151) ракети (4437) українська зброя (211) Іскандер (18) ракета Фламінго (27) Орєшнік (63)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+33
Файно! Ой як файно....
показати весь коментар
25.02.2026 11:22 Відповісти
+31
добре ,але мало
показати весь коментар
25.02.2026 11:21 Відповісти
+23
Щось слабувато як для 1000кг вибухівки
показати весь коментар
25.02.2026 11:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
добре ,але мало
показати весь коментар
25.02.2026 11:21 Відповісти
А що ж тоді зеленомордий НЯВЧАВ дайте та дайте томагавки? гадаю шо то щось було американське або британське. всі фламіндічі до ізраєлю втекли
показати весь коментар
25.02.2026 17:30 Відповісти
А що - "Томагавки" були-б, "лишніми"? На фронті, у солдат, діє головний принцип - "Лишніх *********** НЕ БУВАЄ..."
показати весь коментар
25.02.2026 19:38 Відповісти
Файно! Ой як файно....
показати весь коментар
25.02.2026 11:22 Відповісти
... )))
По одному відосіку вже почалося виправдовування корупціонерів та крадіїв.
"Бачете фламінго у відосікі - це означає, що міндіч та ко нічого не крали"
показати весь коментар
25.02.2026 11:35 Відповісти
Гарно тьопнула! 😍
показати весь коментар
25.02.2026 11:23 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2026 11:25 Відповісти
Так на фото нептун
показати весь коментар
25.02.2026 11:30 Відповісти
У Нептуна максимальна дальність до 1000км
показати весь коментар
25.02.2026 11:33 Відповісти
Та я в курсі. Але ж у фламінго має бути зверху двигун, а на фото його невидно. Там ввичайно важко розгледіти, але по силуету більше нептун нагадує ніж фламінго
показати весь коментар
25.02.2026 11:35 Відповісти
Курва! Які ж "веселі та дотепні" у нас люди!!!
Де повинен бути двигун у Фламінго?!! А хто сказав, що ТЕ що показували на фото в цеху і навіть відео старту ЧОГОСЬ КУДИСЬ це те ж саме, що прилетіло в ціль?!!
Позакривайте пащеки і будьте задоволені результатом. Прилетіло.
І це не якийсь там сраний Томагавк з 450 км. дальності, не якийсь там Таурус за всі гроші світу. Це наше, яке дешевше, летить втричі далі і влучає.
Я не відношусь до симпатиків ЗЕ, але і мова іде не про нього, мова іде про народ України.
Так, можна говорити про масу змарнованого часу, про асфальт замість ракет, але це не значить, що українські конструктори (впевнений, разом з західними колегами) не здійснили подвиг.
Всі країни до таких результатів ішли десятиріччами. І це без війни, без обстрілів 100 відсотків власної території. І їх результати скромніші, а продукція штучна і фантастично дорога.
Так, в КНДР і Ірані наклепали велику кількість залізячча, але ж їх ніхто не бомбив.
А у нас знову все не так, то БЧ малувата, то відстань не та...
показати весь коментар
25.02.2026 14:44 Відповісти
підтримую ваш допис на всі сто відсотків )
а ще може двигун не там і не такий і колір не рожевий)вумніків хоч греблю гати)
показати весь коментар
25.02.2026 21:29 Відповісти
ЗВЕРХУ ДВЫГУН ДЛЯ РАЗГОНА РАКЕТЫ, ПОТОМ ОНИ ОТПАДАЮТИ ВКЛЮЧАЕТСЯ ДВЫГУН НА САМОЙ РАКЕТЕ
показати весь коментар
25.02.2026 21:24 Відповісти
Вроде пороховой ускоритель, который отпадает, у нее внизу, а основной двигатель, который не отваливается - сверху.



показати весь коментар
26.02.2026 00:12 Відповісти
все рівно НАОБОРОТ!
показати весь коментар
26.02.2026 04:22 Відповісти
І він також не був рожевим. Точно не фламінго.
показати весь коментар
25.02.2026 21:27 Відповісти
Может она повернута на 90°.
показати весь коментар
25.02.2026 23:51 Відповісти
Хотя, тогда крылья должны быть видны.
показати весь коментар
26.02.2026 00:14 Відповісти
у Нептуна дальність стільки, скільки вистачить пального. Можна підвісні баки прикріпити, полетить і 2тис. км.
показати весь коментар
25.02.2026 11:38 Відповісти
точки кріплення не підскажеш?)))вумнік)
які баки???то не літак що з злітної полоски злітає а ракета що "виходить" із пускової направляючої
показати весь коментар
25.02.2026 12:00 Відповісти
Немтун і так вже роздули щоб підвищити дальність з 300 до 800км. Далі вже дути його нікуди. Бо то вже зовсім інша ракета буде. До того ж на відміну від вундервафлі на відео, довгий нептун набагато тонший а посередині має потовщення. Можливо фламінго модифікували і поставили менший двигун тому і зменшили БК в два рази
показати весь коментар
25.02.2026 12:00 Відповісти
Що заважає роздути ще? Кацапські х-101, х-55, калібри літають на тих самих двигунах (або кацапських аналогах) що і Нептун.
показати весь коментар
25.02.2026 12:11 Відповісти
да і Томагавки літають на тих самих двигунах (по ттх), бо в совку касплеїли з них власні двигуни.
показати весь коментар
25.02.2026 12:13 Відповісти
так, не схоже на Фламінго - нема надбудови з двигуном іззаду. Це що завгодно, але точно не Фламінго.
показати весь коментар
25.02.2026 11:35 Відповісти
Я переглянув покадрово і зробив кілька скріншотів. Якість, звісно, жахлива, але дещо на одному з скрінів розгледіти можна:

показати весь коментар
25.02.2026 12:31 Відповісти
і що це може бути по вашому?
показати весь коментар
25.02.2026 21:31 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2026 21:54 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2026 21:58 Відповісти
залізобетонні фото докази існування фламінго
======================================================
якщо не фото чи відео монтаж
======================================================
вам респект за надану інфу
показати весь коментар
25.02.2026 23:06 Відповісти
Звісно, що це фотомонтаж )) Я просто наклав на фото зображення фламінго і зафарбував його у чорний колір. Чому я вважаю, що це фламінго? Ось ще раз той самий скріншот:



Якщо уважно придивитися, то можна побачити характерний виступ у хвостовій частині знизу (там, де у ракети крильця-стабілізатори). Там же ж, але у верхній частині, можна розгледіти двигун. Так, його не настільки добре видно, але він там проглядається. Справа в тому, що швидкість польоту ракети дуже висока, тому на відеозаписі окремі її частини чітко побачити дуже важко. Але навіть на такому неякісному зображення це можна зробити.
показати весь коментар
26.02.2026 09:47 Відповісти
Щось слабувато як для 1000кг вибухівки
показати весь коментар
25.02.2026 11:30 Відповісти
1000кг це якщо км на 300. А сюди, скоріш за все, запхали облегшене бч.
показати весь коментар
25.02.2026 11:36 Відповісти
В ТТХ вказано дальність 3000 км , вага бойової частини 1000 кілограм,а це означає що саме одну тону вибухівки ракета доставляє на 3000 кілометрів, і жодної згадки про "облегшене бч".
показати весь коментар
25.02.2026 11:49 Відповісти
Ну Марафон багато чого казав..
Пропоную щоб Міністерство Правди замінило гидку західно-гейську вікіпедію на аналоговнєт-Марафонопедію
показати весь коментар
25.02.2026 12:32 Відповісти
Ну а пальне звідки?
показати весь коментар
25.02.2026 12:36 Відповісти
в цій б\ч вибухівки близьхо пів тони. Вага б\ч не дорівнює вазі вибухоіої суміші.
показати весь коментар
25.02.2026 13:01 Відповісти
Бо велика частина енергії вибуху пішла у внутрішній простір цеху.
показати весь коментар
25.02.2026 13:16 Відповісти
І в той же час занадто сильно, як для дрона.
показати весь коментар
25.02.2026 13:20 Відповісти
Вибухівки всього 1000кг, але 600 з них на рахунках Фламіндіча в Ізраїлі.
показати весь коментар
25.02.2026 15:34 Відповісти
Щось слабувато як для 1000кг вибухівки .
Слабувато,бо це не "Фламінго",а їзда по вухах довірливих українців.
показати весь коментар
26.02.2026 11:00 Відповісти
А что тогда? Это не дрон явно
показати весь коментар
26.02.2026 14:14 Відповісти
Как что?Не "Фламинго".А если власть нам заявляет об обратном,значит лжёт.
показати весь коментар
26.02.2026 21:31 Відповісти
Цікаво, це не зашкодило економічнм інтересам сша?!?
показати весь коментар
25.02.2026 11:31 Відповісти
Було б смішно, якби не так сумно...
показати весь коментар
25.02.2026 11:34 Відповісти
це не смішно! ))
показати весь коментар
25.02.2026 16:26 Відповісти
Вже заборонили бити по новоросійську... (сша)
показати весь коментар
25.02.2026 17:16 Відповісти
Я особисто бачив вибух іскандера м бч 480 кг. То вибух хламінги мав бути удвічі потужнішим. Насправді це пук у калюжу, а не тонна вибухівки.
показати весь коментар
25.02.2026 11:39 Відповісти
Супутникові знімки зафіксували величезний пролом у покрівлі розміром 30 на 24 метри. Епіцентр вибуху знаходився всередині будівлі, що призвело до повного вигоряння внутрішніх площ. Джерело: https://censor.net/ua/v3602326
показати весь коментар
25.02.2026 13:45 Відповісти
буквально декілька днів назад я читав комент якось чергового диванного АНАЛітика, який казав, що одна невелика дірка в даху від ТОНИ вибухівки є абсолютно НЕМОЖЛИВОЮ і має бути мінімум діра з діаметром в 30 метрів! І тут ОПА - підвезли кращі і чіткіші зображення зі супутника, де добре видно, що діра має розміри.... в тих самих 30 метрів.
показати весь коментар
26.02.2026 04:48 Відповісти
А тепер представте якби сща і Європа дійсно хотіли завершення війни і миру, і надали б нам достатньо далекобійної зброї для знищення всього рашистського ВПК і складів. Війна вже б закінчилась ще кілька років тому без всіх ваших переговорів, компромісів і сохранєнія літса Х'уйла. Тупо тому що Х'уйлу нічим було б воювати і тероризувати Україну. Але ні Європі ні сща не потрібен мір. Їм потрібно зберегти московський режим який їм платить. Да і ця війна почалася тільки тому що Захід спровокував Х'уйла, запевнивши що Україна це нікому не потрібна здобич за яку ніхто не буде боротися. Згадайте як перед самим нападом Захід запевняв Х'уйла що Україні не збирається допомагати зброєю. А рашистські военблогери відкрито про це казали що завдяки тому що Х'уйло домовився з Заходом про те що НАТО не буде допомагати Україні, вони за кілька днів захоплять всю Україну. Х'уйло ж недарма тепер верещить що його нагло абманулі, надулі і кінулі
показати весь коментар
25.02.2026 11:44 Відповісти
Вони тягнуть час щоб підготуватись,щоб їхні розніжені мсьє і бюргери надивились що відбувається в Україні,і були готові до обмежень підготовчого і передвоєнного періоду.Тільки ми платимо дууууже велику і страшну ціну.....
показати весь коментар
25.02.2026 11:49 Відповісти
завдяки тодішньому прем"єру джонсону україну не кинули в лапи пуйла
====================================================================================
борис ненавидить кацапів
показати весь коментар
25.02.2026 11:56 Відповісти
А ти рідкісний двбб оказався ,чи не двбб,а підгодовуєшься у *****?
показати весь коментар
26.02.2026 09:49 Відповісти
Да і ця війна почалася тільки тому що Захід спровокував Х'уйла, запевнивши що Україна це нікому не потрібна здобич за яку ніхто не буде боротися. Згадайте як перед самим нападом Захід запевняв Х'уйла що Україні не збирається допомагати зброєю.
Через ЗМІ,які належать глобальним елітам,вам внушили такі думки,щоб відвести підозри від реальних заказників війни.
показати весь коментар
26.02.2026 11:04 Відповісти
Дааа, хорошо однако а сейчас британцы с французами передадут Украине ядрёну бомбу, будет вообще замечательно..
показати весь коментар
25.02.2026 11:52 Відповісти
Гарно!
Це вам не дрібні диркуни-дрони, яких потрібно десять штук щоб хоч якой помітної шкоди завдати.
показати весь коментар
25.02.2026 11:54 Відповісти
яка різниця чим грохнули?все рівно правди зараз ніхто не скаже
можливо після закінчення війни правда випливе на поверхню
головне що дістали і головне що влучили в десяточку - побільше таких новин
показати весь коментар
25.02.2026 12:02 Відповісти
Проблема в кількості, крилаті ракети тупикове рішення, тому що важко виготовляти і їх орки можуть багато збити хіба на близьку відстань, тут же не сказано скільки штук їх реально пустили і скільки долетіло, фламінго взагалі обмеження на кількість двигунів що залишились для них, то запаси.

Неохідно робити балістику із змінною траекторією на керосіні, на ньому в космос запускають супутники це дешево і швидко виробляти, або ще краще Грім2 твердопаливний допиляти.
показати весь коментар
25.02.2026 12:17 Відповісти
ого)тут майже всі ехсперди-ракєтчікі)))
показати весь коментар
25.02.2026 21:33 Відповісти
Ехх, таких ударів хоча б з сотню в місяць і запускали б кацапи фанеру
показати весь коментар
25.02.2026 12:22 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2026 12:23 Відповісти
тобто по москві можна запускати точно в чємодан
показати весь коментар
25.02.2026 12:24 Відповісти
Що ж поробиш... думкозлочинці марахвон не дивляться!! Тому й вигадують всяку крамолу... Їх введи в оману... ( Люди з Оману )
показати весь коментар
25.02.2026 12:36 Відповісти
Видно що то ракета,але...т.з.Фламінго по має бойову частину ,по заявам так званих виробників, 1000 кг а на відео якийсь пшик.І взагалі не очевидно де було знято це відео і коли.Вся зелена банда на чолі з найвеличнішим ухилянтом Зеленським вміє добре красти і брехати.
показати весь коментар
25.02.2026 12:35 Відповісти
Що ж поробиш... думкозлочинці марахвон не дивляться!! Тому й вигадують всяку крамолу... Їх введи в оману... ( Люди з Оману )
показати весь коментар
25.02.2026 12:35 Відповісти
Приведу власну думку:
Це Довгий++ Нептун, з бойовою частиною 180кг.
А всі пуски Фламінгів, які були на відосику, впали, як завжди, десь у полі.
показати весь коментар
25.02.2026 12:35 Відповісти
можливо заряд фламінго залежить від відстані на яку вона летить
показати весь коментар
25.02.2026 14:53 Відповісти
Добре, якщо то "Фламінго". Але перепровірити назву ракети просто неможливо. Деякі експерти натікають, що то був модернізований "Нептун".
показати весь коментар
25.02.2026 12:36 Відповісти
Знято з близька,для бойової частини в 1000 кг,за слабкий вибух.
показати весь коментар
25.02.2026 12:40 Відповісти
Там вроде внутри ФАБ, то есть БЧ вполовину меньше

"Треба розуміти фізику: тонна проникаючої бойової частини - це не тонна вибухівки. Це товстезний сталевий корпус для пробиття перекриттів і десь 400-500 кілограмів самої вибухової речовини." https://defence-line.info/?p=11700#comment-10329

"The warhead, shown in pictures with the nose cone removed, may be a repurposed FAB-1500 bomb,[7][23][24] but based on the warhead's size the 1,500 kg (3,300 lb) FAB-1500 seems unlikely, with a more likely bomb being either a 925 kg (2,039 lb) Mark 84 high-explosive bomb or a same-weight BLU-109/B bunker buster.[14][25] If the missile uses a conventional gravity bomb, the weight of the warhead would be 925 kg (2,039 lb) but the explosive filler would only be 430 kg (950 lb), more in line with comparable cruise missile systems." https://en.wikipedia.org/wiki/FP-5_Flamingo#:~:text=%5B23%5D-,The%20warhead,-%2C%20shown%2***%20pictures The warhead, shown in pictures
показати весь коментар
26.02.2026 00:54 Відповісти
на черзі - сараї в Алабузі.
показати весь коментар
25.02.2026 12:53 Відповісти
Дивно що ракету видно на такій короткій відстані. Видно як пролетіла 15 метрів. Таке можливо якщо він летів зі швидкістю 50 км на годину.
показати весь коментар
25.02.2026 13:04 Відповісти
Це ж не балістика, звичайна КР. Навіть "Іскандер" видно, як він падає зверху.
показати весь коментар
25.02.2026 13:23 Відповісти
Чергова піар-компанія від зелених гнид.....невже ще хтось вірить в ефективність тих пропіаренних зеленню фламінго?...Мільярди вкраденні з Українського бюджету компанією, повязаною з зеленським, а Державне конструкторське бюро "ЛУЧ" заблокували, бо там же не вкрадеш)))
показати весь коментар
25.02.2026 13:45 Відповісти
російський телеграм-канал Досье Шпиона...рекламує роботу примарних фламінго
показати весь коментар
25.02.2026 13:48 Відповісти
Читаючи форум просто охреніааю. То їм Фламінго не розовий, то Нептун закороткий, то ще якась фігня. Задовільняйтесь ти мщо є і перестаньте пиз-ти.
показати весь коментар
25.02.2026 13:52 Відповісти
почаще бы так. Господину Штилерману респект и новых точных попаданий.
показати весь коментар
25.02.2026 13:52 Відповісти
"У ракєтчіка Штілєрмана
Всє по чєстному, бєз обмана..." (с)
показати весь коментар
25.02.2026 22:52 Відповісти
Ги...Ги... невже це та сама флахмінго...та невже 1 тона вибухівки так непомітно вибухае...
показати весь коментар
25.02.2026 14:30 Відповісти
Щось не тягне вибух на 1000 кг вибухівки
показати весь коментар
25.02.2026 14:52 Відповісти
Тонна при вибуху всередині мала б рознести цех розміром 100х100 м вщент, очевидно для більшої дальності за рахунок зменшення маси фугасу збільшується кількість палива. Залік за влучання на відмінно, але такі заводи потрібно атакувати не одною ракетою, а десятком. Пригадую на штаб в Мар'їне Курської обл., де на пару корейських хенералів та десяток полковників з майорами вистачило б одної, спалили десь 10 чи 12 Штормів, а тут ціль жирнюща і економити гріх, навіть за рахунок відтермінування знищення якихось інших об'єктів. .
показати весь коментар
25.02.2026 15:01 Відповісти
Нагадую, що у кацапні є ППО. Запускали не одну ракету. Долетіла одна.
Коли спалюють 10 штормів - так само розрахунок на те, що частину з них зіб`ють.
показати весь коментар
26.02.2026 11:15 Відповісти
Пересидент заявив, що під час атаки ракетами "Фламінго" по Росії всі ракети долетіли до цілі. Джерело: https://censor.net/ua/n3602359
показати весь коментар
26.02.2026 11:56 Відповісти
А ви вірите всьому, що він заявляє?
показати весь коментар
26.02.2026 12:12 Відповісти
Тютілька в тютільку стільки, як вам в тому, що по цьому заводу запустили не одну ракету.
показати весь коментар
26.02.2026 13:13 Відповісти
Те, що запускали не одну ракету - стверджують усі сторони. Тільки Зеля при цьому збрехав, що всі долетіли, а кацапи збрехали, що все збили.
Ви не вмієте фільтрувати інформацію.
показати весь коментар
26.02.2026 13:28 Відповісти
А ви збрехали, що саме по тому заводу запустили не одну ракету. Не плутайте праведне з грішним - ракет і БПЛА запустили багато та розпорошили пріорітети. Мій допис про те, що для атаки на такі цілі, як завод з виробництва ракет, потрібна кучність, потрібно заряджати в кулак за раз все що є в наявності для максимального знищення його потенціалу, а не щигля давати. Після одиночного прильоту шанси вдало провести масову атаку зменшуються, нєжданчік більше не пройде, кацапи попереджені і посилять ППО. Не аби покритикувати пишу, а шкодую, що недобили заводик.
показати весь коментар
26.02.2026 23:48 Відповісти
Ще раз - по тому заводу запустили не одну ракету - але долетіла одна. Бо інші було збито.
показати весь коментар
27.02.2026 00:46 Відповісти
Півтори? Не знаю кому вірити, пересиденту чи вам, тому віритиму лише підтвердженим фактам.
показати весь коментар
27.02.2026 22:37 Відповісти
Хламінго була придумана хламіндічами для прикриття чергового на&балова , випросить томагавкі, а потім все змішати та списувати мільярди.
показати весь коментар
25.02.2026 19:29 Відповісти
https://defence-line.info/?p=11694

И там еще 2 части
показати весь коментар
26.02.2026 00:43 Відповісти
 
 