Момент влучання української ракети FP-5 "Фламінго" по російському заводу із виробництва комплексів "Іскандер-М", "Тополь-М" та "Орєшнік". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований момент влучання українського боєприпасу в один із російських заводів. У соцмережах зазначають, що йдеться про атаку української ракети FP-5 "Фламінго" на Воткінський завод, який виробляє ракетні комплекси для армії РФ.

Український ВПК продемонстрував можливості, які змінюють стратегічний баланс сил у глибокому тилу ворога. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ніч на 21 лютого 2026 року (атака розпочалася ввечері 20-го) новітня українська крилата ракета FP-5 "Фламінго" уразила стратегічне підприємство - "Воткінський завод", де виробляють ракети "Іскандер-М", "Тополь-М" та новітні "Орєшнік".

Цей удар став не лише військовим успіхом, а й імовірним світовим рекордом дальності бойового застосування крилатої ракети такого класу, подолавши відстань близько 1650 кілометрів.

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Деталі атаки на "колиску стратегічних сил" РФ:

Точне влучання: Ракета поцілила в корпус №19 — гальвано-штампувальний цех. Це критична ланка виробництва, де формуються корпуси ракет та наносяться функціональні покриття.

Масштаб руйнувань: Супутникові знімки зафіксували величезний пролом у покрівлі розміром 30 на 24 метри . Епіцентр вибуху знаходився всередині будівлі, що призвело до повного вигоряння внутрішніх площ.

Провал ППО: Удмуртія завжди вважалася безпечним тилом. Проте "Фламінго" довела, що російська ППО не здатна захистити стратегічні об'єкти навіть за 1400 км від кордону.

Дивіться: Fire Point показала момент запуску ракет "Фламінго" по арсеналу ГРАУ РФ у Волгоградській області. ВIДЕО

Характеристики зброї відплати - FP-5 "Фламінго":

Українська розробка компанії Fire Point за своїми можливостями значно перевершує американський Tomahawk:

Дальність: до 3000 км.

Потужність: несе 1 тонну бойової частини (проти 450 кг у Tomahawk).

Швидкість: до 950 км/год.

Стійкість: система наведення захищена від засобів РЕБ.

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Контекст:

Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив застосування саме ракет "Фламінго" для цього удару. Власник компанії-виробника Денис Штілерман напередодні опублікував відео запуску ракет із лаконічним підписом: "Без контексту. Контекст - згодом".

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