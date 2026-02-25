Момент влучання української ракети FP-5 "Фламінго" по російському заводу із виробництва комплексів "Іскандер-М", "Тополь-М" та "Орєшнік". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований момент влучання українського боєприпасу в один із російських заводів. У соцмережах зазначають, що йдеться про атаку української ракети FP-5 "Фламінго" на Воткінський завод, який виробляє ракетні комплекси для армії РФ.
Український ВПК продемонстрував можливості, які змінюють стратегічний баланс сил у глибокому тилу ворога. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ніч на 21 лютого 2026 року (атака розпочалася ввечері 20-го) новітня українська крилата ракета FP-5 "Фламінго" уразила стратегічне підприємство - "Воткінський завод", де виробляють ракети "Іскандер-М", "Тополь-М" та новітні "Орєшнік".
Цей удар став не лише військовим успіхом, а й імовірним світовим рекордом дальності бойового застосування крилатої ракети такого класу, подолавши відстань близько 1650 кілометрів.
Деталі атаки на "колиску стратегічних сил" РФ:
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Точне влучання: Ракета поцілила в корпус №19 — гальвано-штампувальний цех. Це критична ланка виробництва, де формуються корпуси ракет та наносяться функціональні покриття.
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Масштаб руйнувань: Супутникові знімки зафіксували величезний пролом у покрівлі розміром 30 на 24 метри. Епіцентр вибуху знаходився всередині будівлі, що призвело до повного вигоряння внутрішніх площ.
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Провал ППО: Удмуртія завжди вважалася безпечним тилом. Проте "Фламінго" довела, що російська ППО не здатна захистити стратегічні об'єкти навіть за 1400 км від кордону.
Характеристики зброї відплати - FP-5 "Фламінго":
Українська розробка компанії Fire Point за своїми можливостями значно перевершує американський Tomahawk:
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Дальність: до 3000 км.
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Потужність: несе 1 тонну бойової частини (проти 450 кг у Tomahawk).
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Швидкість: до 950 км/год.
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Стійкість: система наведення захищена від засобів РЕБ.
Контекст:
Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив застосування саме ракет "Фламінго" для цього удару. Власник компанії-виробника Денис Штілерман напередодні опублікував відео запуску ракет із лаконічним підписом: "Без контексту. Контекст - згодом".
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По одному відосіку вже почалося виправдовування корупціонерів та крадіїв.
"Бачете фламінго у відосікі - це означає, що міндіч та ко нічого не крали"
Де повинен бути двигун у Фламінго?!! А хто сказав, що ТЕ що показували на фото в цеху і навіть відео старту ЧОГОСЬ КУДИСЬ це те ж саме, що прилетіло в ціль?!!
Позакривайте пащеки і будьте задоволені результатом. Прилетіло.
І це не якийсь там сраний Томагавк з 450 км. дальності, не якийсь там Таурус за всі гроші світу. Це наше, яке дешевше, летить втричі далі і влучає.
Я не відношусь до симпатиків ЗЕ, але і мова іде не про нього, мова іде про народ України.
Так, можна говорити про масу змарнованого часу, про асфальт замість ракет, але це не значить, що українські конструктори (впевнений, разом з західними колегами) не здійснили подвиг.
Всі країни до таких результатів ішли десятиріччами. І це без війни, без обстрілів 100 відсотків власної території. І їх результати скромніші, а продукція штучна і фантастично дорога.
Так, в КНДР і Ірані наклепали велику кількість залізячча, але ж їх ніхто не бомбив.
А у нас знову все не так, то БЧ малувата, то відстань не та...
а ще може двигун не там і не такий і колір не рожевий)вумніків хоч греблю гати)
які баки???то не літак що з злітної полоски злітає а ракета що "виходить" із пускової направляючої
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якщо не фото чи відео монтаж
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вам респект за надану інфу
Якщо уважно придивитися, то можна побачити характерний виступ у хвостовій частині знизу (там, де у ракети крильця-стабілізатори). Там же ж, але у верхній частині, можна розгледіти двигун. Так, його не настільки добре видно, але він там проглядається. Справа в тому, що швидкість польоту ракети дуже висока, тому на відеозаписі окремі її частини чітко побачити дуже важко. Але навіть на такому неякісному зображення це можна зробити.
Пропоную щоб Міністерство Правди замінило гидку західно-гейську вікіпедію на аналоговнєт-Марафонопедію
Слабувато,бо це не "Фламінго",а їзда по вухах довірливих українців.
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борис ненавидить кацапів
Через ЗМІ,які належать глобальним елітам,вам внушили такі думки,щоб відвести підозри від реальних заказників війни.
Це вам не дрібні диркуни-дрони, яких потрібно десять штук щоб хоч якой помітної шкоди завдати.
можливо після закінчення війни правда випливе на поверхню
головне що дістали і головне що влучили в десяточку - побільше таких новин
Неохідно робити балістику із змінною траекторією на керосіні, на ньому в космос запускають супутники це дешево і швидко виробляти, або ще краще Грім2 твердопаливний допиляти.
Це Довгий++ Нептун, з бойовою частиною 180кг.
А всі пуски Фламінгів, які були на відосику, впали, як завжди, десь у полі.
"Треба розуміти фізику: тонна проникаючої бойової частини - це не тонна вибухівки. Це товстезний сталевий корпус для пробиття перекриттів і десь 400-500 кілограмів самої вибухової речовини." https://defence-line.info/?p=11700#comment-10329
"The warhead, shown in pictures with the nose cone removed, may be a repurposed FAB-1500 bomb,[7][23][24] but based on the warhead's size the 1,500 kg (3,300 lb) FAB-1500 seems unlikely, with a more likely bomb being either a 925 kg (2,039 lb) Mark 84 high-explosive bomb or a same-weight BLU-109/B bunker buster.[14][25] If the missile uses a conventional gravity bomb, the weight of the warhead would be 925 kg (2,039 lb) but the explosive filler would only be 430 kg (950 lb), more in line with comparable cruise missile systems." https://en.wikipedia.org/wiki/FP-5_Flamingo#:~:text=%5B23%5D-,The%20warhead,-%2C%20shown%2***%20pictures The warhead, shown in pictures
Всє по чєстному, бєз обмана..." (с)
Коли спалюють 10 штормів - так само розрахунок на те, що частину з них зіб`ють.
Ви не вмієте фільтрувати інформацію.
И там еще 2 части