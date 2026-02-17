Росія цілеспрямовано завдає ударів по підприємствах американських компаній в Україні, зокрема по офісу Boeing у Києві, заводу Flex у Мукачеві та виробництву Bunge у Дніпрі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, наголосивши, що такі атаки спрямовані не лише проти України, а й проти економічних інтересів США.

Росіяни атакують не лише український народ, а й американських платників податків. Всі ці удари були ударами по американській економіці", - наголосив Сибіга.

Американська торговельна палата повідомляє, що за час повномасштабної війни 47% американських компаній в Україні постраждали від російських ударів, в 57% були поранені співробітники, а в 38% були загиблі працівники.

У той час як Кремль протягом 2025 і на початку 2026 року пропонував адміністрації Трампа "перезавантаження" економічних відносин зі Сполученими Штатами, Росія водночас атакувала Flex Electronics, Boeing та інші компанії.

Москва стверджує, що прагне до відносин зі США, де "бізнес понад усе". Але удари по кампаніях вашого "партнера" навряд можна вважати "партнерством".

Навпаки, вони демонструють, що нібито вигідні пропозиції Кремля щодо економічної співпраці насправді є нічим іншим, ніж "Потьомкінським селом", метою якого є виграти час, зводячи нанівець американський вплив у Європі.

Що пропонує Україна

Натомість Україна пропонує взаємовигідну співпрацю в різних сферах, від рідкісноземельних корисних копалин до високих технологій, оборонної співпраці та виробництва дронів. У нас вже є історії успіху, і ми хочемо розширити їх, зокрема завдяки Плану процвітання.

"Суверенна та вільна Україна зі зростаючим ВВП також стане великою стратегічною перемогою для американських інтересів у Європі, величезним ринком для американських товарів і послуг та стратегічною поразкою для Москви", - наголосив Сибіга.

