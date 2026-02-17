Угода про надра із США: Свириденко доручила прискорити перевірку "сплячих" ліцензій на видобуток копалин

Державна служба геології та надр має прискорити перевірки "сплячих" спецдозволів на розробку родових стратегічних корисних копалин та нафтогазоносних надр.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram за підсумками зустрічі з т.в.о. голови Держгеонадр Леонідом Музикусом.

За її словами, Музикус доповів про стан проведення таких перевірок, проте "уряд очікує на перші результати".

"Якщо родовище до початку повномасштабного вторгнення простоювало – ліцензії будуть анульовані. Активи не повинні простоювати, а мають працювати на економіку. Доручила прискорити аудит ліцензій і вийти на системні рішення у сфері надрокористування у березні", – написала очільниця уряду.

Як повідомлялося, раніше Юлія Свириденко анонсувала повторні конкурси на 39 так званих "сплячих" спецдозволів на видобуток стратегічних корисних копалин та розробку нафтогазоносних надр, а також родовищ титанових руд, які зараз контролюють компанії Дмитра Фірташа, щодо якого Володимир Зеленський на початку лютого увів у дію рішення РНБО про додаткові санкції.

За словами Свириденко, ці додаткові санкції дозволять позбавити підконтрольні олігарху компанії спецдозволів на розробку родовищ корисних копалин, які передадуть новим інвесторам.

Читайте також: Україна віддала одне з найбільших родовищ літію оточенню Трампа. Які умови? (оновлено)

Нагадаємо, у травні 2025 року Юлія Свириденко визнавала, що Україна зобов’язалася провести аудит ліцензій та дозволів на надрокористування, терміни дії яких закінчуються. Після цього "сплячі" ліцензії Україна має внести до Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

У серпні Свириденко на виконання положень угоди про створення фонду доручила Мінекономіки та Держгеонадр провести аудит всіх надрокористувачів, які отримали спецдозволи на вивчення та розробку родовищ корисних копалин стратегічного значення.

Відповідно до Угоди про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США, пріоритет на розробку родовищ отримають компанії із США.

Крім того, Україна інвестуватиме до Інвестиційного фонду 50% усіх орендних платежів, ліцензійних зборів і сум, що підлягають сплаті уряду за угодами про розподіл продукції, які стосуються ліцензій, виданих після набрання чинності документом, і так званих "сплячих" ліцензій.

При цьому до "сплячих" будуть прирівняні окремі діючі спецдозволи, зокрема ті, які за останні десять років мали менш як 1% видобутих балансових запасів, або ж ті, за якими понад п’ять років фіксуються порушення чи невиконання затвердженої робочої програми.