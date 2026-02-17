Россия намеренно бьет по американским компаниям в Украине, подрывая экономические интересы США, - Сибига
Россия целенаправленно наносит удары по предприятиям американских компаний в Украине, в частности по офису Boeing в Киеве, заводу Flex в Мукачево и производству Bunge в Днепре.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, подчеркнув, что такие атаки направлены не только против Украины, но и против экономических интересов США.
"Россия намеренно наносит удары по американским предприятиям в Украине, включая офис Boeing в Киеве, завод Flex в Мукачево и производство Bunge в Днепре.
Россияне атакуют не только украинский народ, но и американских налогоплательщиков. Все эти удары были ударами по американской экономике", - подчеркнул Сибига.
Американская торговая палата сообщает, что за время полномасштабной войны 47% американских компаний в Украине пострадали от российских ударов, в 57% были ранены сотрудники, а в 38% были погибшие работники.
В то время как Кремль в течение 2025 и в начале 2026 года предлагал администрации Трампа "перезагрузку" экономических отношений с Соединенными Штатами, Россия одновременно атаковала Flex Electronics, Boeing и другие компании.
Россия атакует бизнес США в Украине
Москва утверждает, что стремится к отношениям с США, где "бизнес превыше всего". Но удары по кампаниям вашего "партнера" вряд ли можно считать "партнерством".
Наоборот, они демонстрируют, что якобы выгодные предложения Кремля по экономическому сотрудничеству на самом деле являются ничем иным, как "Потемкинским селом", цель которого — выиграть время, сводя на нет американское влияние в Европе.
Что предлагает Украина
Вместо этого Украина предлагает взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах, от редкоземельных полезных ископаемых до высоких технологий, оборонного сотрудничества и производства дронов. У нас уже есть истории успеха, и мы хотим расширить их, в частности благодаря Плану процветания.
"Суверенная и свободная Украина с растущим ВВП также станет большой стратегической победой для американских интересов в Европе, огромным рынком для американских товаров и услуг и стратегическим поражением для Москвы", - подчеркнул Сибига.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль