НАТО має розглядати "Орєшнік" як легітимну ціль, - Зеленський

орєшнік їде в Білорусь

НАТО повинно дивитися на "Орєшнік" як на легітимну ціль.

Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю білоруському незалежному медіа "Дзеркало", інформує Цензор.НЕТ.

Розміщення "Орєшніка" у Білорусі

"На мій погляд, НАТО повинно дивитися на "орєшнік" як на легітимну ціль. Україна буде оцінювати цю загрозу. Лукашенко робить велику помилку. Питання не тільки "орєшніка". Всі бачать, що вони зараз роблять більше шоу. Вони ще весь "орєшнік" не завезли, вони завезли відповідні машини. А вже роблять усе так, щоб лякати Європу. Але він даремно грається, тому що після цих кроків, уже не запитуючи Лукашенка, росіяни завезуть "орєшнік" на територію Білорусі", - каже він.

Спільні навчання на території Білорусі 

Він також нагадав про спільні військові навчання, які РФ планує на території Білорусі.

"Знову. Ми подивимося, наскільки вони будуть великими. Але коли вони були дуже масовані, почався наступ на територію України. Тому все це точно великі ризики для України. І, я вважаю, великі ризики для білорусів", - зауважив глава держави.

Він уже задачі НАТО ставить - точно пора в "палаті 6" місце звільняти для клієнта....
23.02.2026 13:41 Відповісти
Хто-небудь, заткніть вже цей... "фонтан".
Яка "легітимна ціль"? НАТО вже воює з кимось?
23.02.2026 13:42 Відповісти
"та хто ж його посадить заткне - він же памятник ..."
23.02.2026 13:50 Відповісти
Це розміщення демонструє ідіотизм як бульбофюрера, так і рашкофюрера. Щодо першого, то подібне розміщення аж ніяк не збільшує вагу і захищеність Білорусі (так як рішення про застосування чи не застосування 'орєшніків' прийматимуть зовсім не в Мінську, а в цьому випадку яка різниця будуть чи не будуть росіяни захищати Лукашенка зі своєї території чи з білоруської). Щодо Путлера, то його ідіотизм полягає в тому, що будь-яку зброю розміщують на максимально великій відстані від ворога, щоб мінімалізувати можливість її ураження (а в Білорусі 'орєшнікі' перебуватимуть в зоні досяжності не лише дуже великого асортименту ударної зброї, а навіть ДРГ з території Польщі, України чи Литви).
23.02.2026 13:55 Відповісти
Кокошнік і ЯЗ яку Х'уйло розмістив на '' білорусі'' виконує роль виключно для залякування. Хоча не зрозуміло чим горєшнік йому допоможе. Так як Бульбофюрер віддав рашистам абсолютно всю свою зброю і ********** вичистивши склади під нуль. Із за цього Бульбофюрер боячись що з ним станеться те що з Мадуро, постійно ходить в памперсах і кожен день всіх лякає горєшніком від якого в нього даже кнопки не має.
23.02.2026 14:35 Відповісти
як розглядає "орєшнік" нелигітимний в Україні і яку має протидіюб ось що головне...
23.02.2026 14:07 Відповісти
При чому тут НАТО? Знову всі винні один я "ні прі чом?" Чонгар ти теж "ні прі чом?" , здача єнергодару і заєс теж?
23.02.2026 14:15 Відповісти
В тому числі кокошнік потрібно знищити на бувшій білорусі, і бажано разом з Бульбофюрером. Кокошнік в кишеню або під ліжко не сховаєш. Да і розгортання його займає немало часу. Тому Європа повинна надати Україні швидкісні і далекобійні ракети для його знищення щоб захистити себе
23.02.2026 14:22 Відповісти
Всі,хто згадують(кацапи,українські корисні ідіоти) цю ракету займаються піаром вялічія срашки.Є впевненість,що ішак не знає про що говорить.
23.02.2026 14:34 Відповісти
 
 