НАТО має розглядати "Орєшнік" як легітимну ціль, - Зеленський

НАТО повинно дивитися на "Орєшнік" як на легітимну ціль.

Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю білоруському незалежному медіа "Дзеркало", інформує Цензор.НЕТ.

Розміщення "Орєшніка" у Білорусі

"На мій погляд, НАТО повинно дивитися на "орєшнік" як на легітимну ціль. Україна буде оцінювати цю загрозу. Лукашенко робить велику помилку. Питання не тільки "орєшніка". Всі бачать, що вони зараз роблять більше шоу. Вони ще весь "орєшнік" не завезли, вони завезли відповідні машини. А вже роблять усе так, щоб лякати Європу. Але він даремно грається, тому що після цих кроків, уже не запитуючи Лукашенка, росіяни завезуть "орєшнік" на територію Білорусі", - каже він.

Спільні навчання на території Білорусі

Він також нагадав про спільні військові навчання, які РФ планує на території Білорусі.

"Знову. Ми подивимося, наскільки вони будуть великими. Але коли вони були дуже масовані, почався наступ на територію України. Тому все це точно великі ризики для України. І, я вважаю, великі ризики для білорусів", - зауважив глава держави.

