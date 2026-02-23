НАТО должно рассматривать "Орешник" как легитимную цель, - Зеленский

НАТО должно рассматривать "Орешник" как легитимную цель.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью белорусскому независимому медиа "Зеркало", информирует Цензор.НЕТ.

Размещение "Орешника" в Беларуси

"На мой взгляд, НАТО должно рассматривать "Орешник" как легитимную цель. Украина будет оценивать эту угрозу. Лукашенко совершает большую ошибку. Вопрос не только в "Орешнике". Все видят, что они сейчас устраивают больше шоу. Они еще весь "Орешник" не завезли, они завезли соответствующие машины. А уже делают все так, чтобы пугать Европу. Но он зря играет, потому что после этих шагов, уже не спрашивая Лукашенко, россияне завезут "Орешник" на территорию Беларуси", - говорит он.

Совместные учения на территории Беларуси

Он также напомнил о совместных военных учениях, которые РФ планирует на территории Беларуси.

"Снова. Посмотрим, насколько они будут масштабными. Но когда они были очень массированными, началось наступление на территорию Украины. Поэтому все это точно большие риски для Украины. И, я считаю, большие риски для белорусов", - отметил глава государства.

