НАТО должно рассматривать "Орешник" как легитимную цель, - Зеленский

Орешник едет в Беларусь

НАТО должно рассматривать "Орешник" как легитимную цель.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью белорусскому независимому медиа "Зеркало", информирует Цензор.НЕТ.

Размещение "Орешника" в Беларуси

"На мой взгляд, НАТО должно рассматривать "Орешник" как легитимную цель. Украина будет оценивать эту угрозу. Лукашенко совершает большую ошибку. Вопрос не только в "Орешнике". Все видят, что они сейчас устраивают больше шоу. Они еще весь "Орешник" не завезли, они завезли соответствующие машины. А уже делают все так, чтобы пугать Европу. Но он зря играет, потому что после этих шагов, уже не спрашивая Лукашенко, россияне завезут "Орешник" на территорию Беларуси", - говорит он.

Совместные учения на территории Беларуси 

Он также напомнил о совместных военных учениях, которые РФ планирует на территории Беларуси.

"Снова. Посмотрим, насколько они будут масштабными. Но когда они были очень массированными, началось наступление на территорию Украины. Поэтому все это точно большие риски для Украины. И, я считаю, большие риски для белорусов", - отметил глава государства.

Він уже задачі НАТО ставить - точно пора в "палаті 6" місце звільняти для клієнта....
23.02.2026 13:41 Ответить
Хто-небудь, заткніть вже цей... "фонтан".
Яка "легітимна ціль"? НАТО вже воює з кимось?
23.02.2026 13:42 Ответить
"та хто ж його посадить заткне - він же памятник ..."
23.02.2026 13:50 Ответить
Це розміщення демонструє ідіотизм як бульбофюрера, так і рашкофюрера. Щодо першого, то подібне розміщення аж ніяк не збільшує вагу і захищеність Білорусі (так як рішення про застосування чи не застосування 'орєшніків' прийматимуть зовсім не в Мінську, а в цьому випадку яка різниця будуть чи не будуть росіяни захищати Лукашенка зі своєї території чи з білоруської). Щодо Путлера, то його ідіотизм полягає в тому, що будь-яку зброю розміщують на максимально великій відстані від ворога, щоб мінімалізувати можливість її ураження (а в Білорусі 'орєшнікі' перебуватимуть в зоні досяжності не лише дуже великого асортименту ударної зброї, а навіть ДРГ з території Польщі, України чи Литви).
23.02.2026 13:55 Ответить
Кокошнік і ЯЗ яку Х'уйло розмістив на '' білорусі'' виконує роль виключно для залякування. Хоча не зрозуміло чим горєшнік йому допоможе. Так як Бульбофюрер віддав рашистам абсолютно всю свою зброю і ********** вичистивши склади під нуль. Із за цього Бульбофюрер боячись що з ним станеться те що з Мадуро, постійно ходить в памперсах і кожен день всіх лякає горєшніком від якого в нього даже кнопки не має.
23.02.2026 14:35 Ответить
як розглядає "орєшнік" нелигітимний в Україні і яку має протидіюб ось що головне...
23.02.2026 14:07 Ответить
При чому тут НАТО? Знову всі винні один я "ні прі чом?" Чонгар ти теж "ні прі чом?" , здача єнергодару і заєс теж?
23.02.2026 14:15 Ответить
В тому числі кокошнік потрібно знищити на бувшій білорусі, і бажано разом з Бульбофюрером. Кокошнік в кишеню або під ліжко не сховаєш. Да і розгортання його займає немало часу. Тому Європа повинна надати Україні швидкісні і далекобійні ракети для його знищення щоб захистити себе
23.02.2026 14:22 Ответить
Всі,хто згадують(кацапи,українські корисні ідіоти) цю ракету займаються піаром вялічія срашки.Є впевненість,що ішак не знає про що говорить.
23.02.2026 14:34 Ответить
 
 