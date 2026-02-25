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22 047 94

Момент попадания украинской ракеты FP-5 "Фламинго" по российскому заводу по производству комплексов "Искандер-М", "Тополь-М" и "Орешник". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован момент попадания украинского боеприпаса в один из российских заводов. В соцсетях отмечают, что речь идет об атаке украинской ракеты FP-5 "Фламинго" на Воткинский завод, который производит ракетные комплексы для армии РФ.

Украинский ВПК продемонстрировал возможности, которые меняют стратегический баланс сил в глубоком тылу врага. Как сообщает Цензор.НЕТ, в ночь на 21 февраля 2026 года (атака началась вечером 20-го) новейшая украинская крылатая ракета FP-5 "Фламинго" поразила стратегическое предприятие - "Воткинский завод", где производят ракеты "Искандер-М", "Тополь-М" и новейшие "Орешник".

Этот удар стал не только военным успехом, но и вероятным мировым рекордом дальности боевого применения крылатой ракеты такого класса, преодолев расстояние около 1650 километров.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали атаки на "колыбель стратегических сил" РФ:

  • Точное попадание: ракета попала в корпус №19 - гальвано-штамповочный цех. Это критическое звено производства, где формируются корпуса ракет и наносятся функциональные покрытия.

  • Масштаб разрушений: Спутниковые снимки зафиксировали огромный пролом в кровле размером 30 на 24 метра. Эпицентр взрыва находился внутри здания, что привело к полному выгоранию внутренних площадей.

  • Провал ПВО: Удмуртия всегда считалась безопасным тылом. Однако "Фламинго" доказала, что российская ПВО не способна защитить стратегические объекты даже в 1400 км от границы.

Смотрите: Fire Point показала момент запуска ракет "Фламинго" по арсеналу ГРАУ РФ в Волгоградской области. ВИДЕО

Характеристики оружия возмездия - FP-5 "Фламинго":

Украинская разработка компании Fire Point по своим возможностям значительно превосходит американский Tomahawk:

  • Дальность: до 3000 км.

  • Мощность: несет 1 тонну боевой части (против 450 кг у Tomahawk).

  • Скорость: до 950 км/ч.

  • Устойчивость: система наведения защищена от средств РЭБ.

Смотрите также: Спутник МКС "Таймлапс" зафиксировал ракетную атаку на Киев в ночь с 26 на 27 декабря. ВИДЕО

Контекст

Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил применение именно ракет "Фламинго" для этого удара. Владелец компании-производителя Денис Штилерман накануне опубликовал видео запуска ракет с лаконичной подписью: "Без контекста. Контекст - позже".

Читайте: Задержка в выпуске ракет "Фламинго" возникла из-за удара россиян по заводу-производителю, - Зеленский

Автор: 

армия РФ (22965) завод (541) ракеты (3980) украинское оружие (198) Искандер (17) ракета Фламинго (26) Орешник (63)
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Топ комментарии
+33
Файно! Ой як файно....
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25.02.2026 11:22 Ответить
+31
добре ,але мало
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25.02.2026 11:21 Ответить
+23
Щось слабувато як для 1000кг вибухівки
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25.02.2026 11:30 Ответить
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добре ,але мало
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25.02.2026 11:21 Ответить
А що ж тоді зеленомордий НЯВЧАВ дайте та дайте томагавки? гадаю шо то щось було американське або британське. всі фламіндічі до ізраєлю втекли
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25.02.2026 17:30 Ответить
А що - "Томагавки" були-б, "лишніми"? На фронті, у солдат, діє головний принцип - "Лишніх *********** НЕ БУВАЄ..."
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25.02.2026 19:38 Ответить
Файно! Ой як файно....
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25.02.2026 11:22 Ответить
... )))
По одному відосіку вже почалося виправдовування корупціонерів та крадіїв.
"Бачете фламінго у відосікі - це означає, що міндіч та ко нічого не крали"
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25.02.2026 11:35 Ответить
Гарно тьопнула! 😍
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25.02.2026 11:23 Ответить
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25.02.2026 11:25 Ответить
Так на фото нептун
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25.02.2026 11:30 Ответить
У Нептуна максимальна дальність до 1000км
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25.02.2026 11:33 Ответить
Та я в курсі. Але ж у фламінго має бути зверху двигун, а на фото його невидно. Там ввичайно важко розгледіти, але по силуету більше нептун нагадує ніж фламінго
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25.02.2026 11:35 Ответить
Курва! Які ж "веселі та дотепні" у нас люди!!!
Де повинен бути двигун у Фламінго?!! А хто сказав, що ТЕ що показували на фото в цеху і навіть відео старту ЧОГОСЬ КУДИСЬ це те ж саме, що прилетіло в ціль?!!
Позакривайте пащеки і будьте задоволені результатом. Прилетіло.
І це не якийсь там сраний Томагавк з 450 км. дальності, не якийсь там Таурус за всі гроші світу. Це наше, яке дешевше, летить втричі далі і влучає.
Я не відношусь до симпатиків ЗЕ, але і мова іде не про нього, мова іде про народ України.
Так, можна говорити про масу змарнованого часу, про асфальт замість ракет, але це не значить, що українські конструктори (впевнений, разом з західними колегами) не здійснили подвиг.
Всі країни до таких результатів ішли десятиріччами. І це без війни, без обстрілів 100 відсотків власної території. І їх результати скромніші, а продукція штучна і фантастично дорога.
Так, в КНДР і Ірані наклепали велику кількість залізячча, але ж їх ніхто не бомбив.
А у нас знову все не так, то БЧ малувата, то відстань не та...
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25.02.2026 14:44 Ответить
підтримую ваш допис на всі сто відсотків )
а ще може двигун не там і не такий і колір не рожевий)вумніків хоч греблю гати)
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25.02.2026 21:29 Ответить
ЗВЕРХУ ДВЫГУН ДЛЯ РАЗГОНА РАКЕТЫ, ПОТОМ ОНИ ОТПАДАЮТИ ВКЛЮЧАЕТСЯ ДВЫГУН НА САМОЙ РАКЕТЕ
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25.02.2026 21:24 Ответить
Вроде пороховой ускоритель, который отпадает, у нее внизу, а основной двигатель, который не отваливается - сверху.



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26.02.2026 00:12 Ответить
все рівно НАОБОРОТ!
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26.02.2026 04:22 Ответить
І він також не був рожевим. Точно не фламінго.
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25.02.2026 21:27 Ответить
Может она повернута на 90°.
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25.02.2026 23:51 Ответить
Хотя, тогда крылья должны быть видны.
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26.02.2026 00:14 Ответить
у Нептуна дальність стільки, скільки вистачить пального. Можна підвісні баки прикріпити, полетить і 2тис. км.
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25.02.2026 11:38 Ответить
точки кріплення не підскажеш?)))вумнік)
які баки???то не літак що з злітної полоски злітає а ракета що "виходить" із пускової направляючої
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25.02.2026 12:00 Ответить
Немтун і так вже роздули щоб підвищити дальність з 300 до 800км. Далі вже дути його нікуди. Бо то вже зовсім інша ракета буде. До того ж на відміну від вундервафлі на відео, довгий нептун набагато тонший а посередині має потовщення. Можливо фламінго модифікували і поставили менший двигун тому і зменшили БК в два рази
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25.02.2026 12:00 Ответить
Що заважає роздути ще? Кацапські х-101, х-55, калібри літають на тих самих двигунах (або кацапських аналогах) що і Нептун.
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25.02.2026 12:11 Ответить
да і Томагавки літають на тих самих двигунах (по ттх), бо в совку касплеїли з них власні двигуни.
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25.02.2026 12:13 Ответить
так, не схоже на Фламінго - нема надбудови з двигуном іззаду. Це що завгодно, але точно не Фламінго.
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25.02.2026 11:35 Ответить
Я переглянув покадрово і зробив кілька скріншотів. Якість, звісно, жахлива, але дещо на одному з скрінів розгледіти можна:

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25.02.2026 12:31 Ответить
і що це може бути по вашому?
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25.02.2026 21:31 Ответить
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25.02.2026 21:54 Ответить
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25.02.2026 21:58 Ответить
залізобетонні фото докази існування фламінго
======================================================
якщо не фото чи відео монтаж
======================================================
вам респект за надану інфу
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25.02.2026 23:06 Ответить
Звісно, що це фотомонтаж )) Я просто наклав на фото зображення фламінго і зафарбував його у чорний колір. Чому я вважаю, що це фламінго? Ось ще раз той самий скріншот:



Якщо уважно придивитися, то можна побачити характерний виступ у хвостовій частині знизу (там, де у ракети крильця-стабілізатори). Там же ж, але у верхній частині, можна розгледіти двигун. Так, його не настільки добре видно, але він там проглядається. Справа в тому, що швидкість польоту ракети дуже висока, тому на відеозаписі окремі її частини чітко побачити дуже важко. Але навіть на такому неякісному зображення це можна зробити.
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26.02.2026 09:47 Ответить
Щось слабувато як для 1000кг вибухівки
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25.02.2026 11:30 Ответить
1000кг це якщо км на 300. А сюди, скоріш за все, запхали облегшене бч.
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25.02.2026 11:36 Ответить
В ТТХ вказано дальність 3000 км , вага бойової частини 1000 кілограм,а це означає що саме одну тону вибухівки ракета доставляє на 3000 кілометрів, і жодної згадки про "облегшене бч".
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25.02.2026 11:49 Ответить
Ну Марафон багато чого казав..
Пропоную щоб Міністерство Правди замінило гидку західно-гейську вікіпедію на аналоговнєт-Марафонопедію
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25.02.2026 12:32 Ответить
Ну а пальне звідки?
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25.02.2026 12:36 Ответить
в цій б\ч вибухівки близьхо пів тони. Вага б\ч не дорівнює вазі вибухоіої суміші.
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25.02.2026 13:01 Ответить
Бо велика частина енергії вибуху пішла у внутрішній простір цеху.
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25.02.2026 13:16 Ответить
І в той же час занадто сильно, як для дрона.
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25.02.2026 13:20 Ответить
Вибухівки всього 1000кг, але 600 з них на рахунках Фламіндіча в Ізраїлі.
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25.02.2026 15:34 Ответить
Щось слабувато як для 1000кг вибухівки .
Слабувато,бо це не "Фламінго",а їзда по вухах довірливих українців.
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26.02.2026 11:00 Ответить
А что тогда? Это не дрон явно
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26.02.2026 14:14 Ответить
Как что?Не "Фламинго".А если власть нам заявляет об обратном,значит лжёт.
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26.02.2026 21:31 Ответить
Цікаво, це не зашкодило економічнм інтересам сша?!?
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25.02.2026 11:31 Ответить
Було б смішно, якби не так сумно...
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25.02.2026 11:34 Ответить
це не смішно! ))
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25.02.2026 16:26 Ответить
Вже заборонили бити по новоросійську... (сша)
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25.02.2026 17:16 Ответить
Я особисто бачив вибух іскандера м бч 480 кг. То вибух хламінги мав бути удвічі потужнішим. Насправді це пук у калюжу, а не тонна вибухівки.
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25.02.2026 11:39 Ответить
Супутникові знімки зафіксували величезний пролом у покрівлі розміром 30 на 24 метри. Епіцентр вибуху знаходився всередині будівлі, що призвело до повного вигоряння внутрішніх площ. Джерело: https://censor.net/ua/v3602326
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25.02.2026 13:45 Ответить
буквально декілька днів назад я читав комент якось чергового диванного АНАЛітика, який казав, що одна невелика дірка в даху від ТОНИ вибухівки є абсолютно НЕМОЖЛИВОЮ і має бути мінімум діра з діаметром в 30 метрів! І тут ОПА - підвезли кращі і чіткіші зображення зі супутника, де добре видно, що діра має розміри.... в тих самих 30 метрів.
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26.02.2026 04:48 Ответить
А тепер представте якби сща і Європа дійсно хотіли завершення війни і миру, і надали б нам достатньо далекобійної зброї для знищення всього рашистського ВПК і складів. Війна вже б закінчилась ще кілька років тому без всіх ваших переговорів, компромісів і сохранєнія літса Х'уйла. Тупо тому що Х'уйлу нічим було б воювати і тероризувати Україну. Але ні Європі ні сща не потрібен мір. Їм потрібно зберегти московський режим який їм платить. Да і ця війна почалася тільки тому що Захід спровокував Х'уйла, запевнивши що Україна це нікому не потрібна здобич за яку ніхто не буде боротися. Згадайте як перед самим нападом Захід запевняв Х'уйла що Україні не збирається допомагати зброєю. А рашистські военблогери відкрито про це казали що завдяки тому що Х'уйло домовився з Заходом про те що НАТО не буде допомагати Україні, вони за кілька днів захоплять всю Україну. Х'уйло ж недарма тепер верещить що його нагло абманулі, надулі і кінулі
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25.02.2026 11:44 Ответить
Вони тягнуть час щоб підготуватись,щоб їхні розніжені мсьє і бюргери надивились що відбувається в Україні,і були готові до обмежень підготовчого і передвоєнного періоду.Тільки ми платимо дууууже велику і страшну ціну.....
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25.02.2026 11:49 Ответить
завдяки тодішньому прем"єру джонсону україну не кинули в лапи пуйла
====================================================================================
борис ненавидить кацапів
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25.02.2026 11:56 Ответить
А ти рідкісний двбб оказався ,чи не двбб,а підгодовуєшься у *****?
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26.02.2026 09:49 Ответить
Да і ця війна почалася тільки тому що Захід спровокував Х'уйла, запевнивши що Україна це нікому не потрібна здобич за яку ніхто не буде боротися. Згадайте як перед самим нападом Захід запевняв Х'уйла що Україні не збирається допомагати зброєю.
Через ЗМІ,які належать глобальним елітам,вам внушили такі думки,щоб відвести підозри від реальних заказників війни.
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26.02.2026 11:04 Ответить
Дааа, хорошо однако а сейчас британцы с французами передадут Украине ядрёну бомбу, будет вообще замечательно..
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25.02.2026 11:52 Ответить
Гарно!
Це вам не дрібні диркуни-дрони, яких потрібно десять штук щоб хоч якой помітної шкоди завдати.
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25.02.2026 11:54 Ответить
яка різниця чим грохнули?все рівно правди зараз ніхто не скаже
можливо після закінчення війни правда випливе на поверхню
головне що дістали і головне що влучили в десяточку - побільше таких новин
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25.02.2026 12:02 Ответить
Проблема в кількості, крилаті ракети тупикове рішення, тому що важко виготовляти і їх орки можуть багато збити хіба на близьку відстань, тут же не сказано скільки штук їх реально пустили і скільки долетіло, фламінго взагалі обмеження на кількість двигунів що залишились для них, то запаси.

Неохідно робити балістику із змінною траекторією на керосіні, на ньому в космос запускають супутники це дешево і швидко виробляти, або ще краще Грім2 твердопаливний допиляти.
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25.02.2026 12:17 Ответить
ого)тут майже всі ехсперди-ракєтчікі)))
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25.02.2026 21:33 Ответить
Ехх, таких ударів хоча б з сотню в місяць і запускали б кацапи фанеру
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25.02.2026 12:22 Ответить
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25.02.2026 12:23 Ответить
тобто по москві можна запускати точно в чємодан
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25.02.2026 12:24 Ответить
Що ж поробиш... думкозлочинці марахвон не дивляться!! Тому й вигадують всяку крамолу... Їх введи в оману... ( Люди з Оману )
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25.02.2026 12:36 Ответить
Видно що то ракета,але...т.з.Фламінго по має бойову частину ,по заявам так званих виробників, 1000 кг а на відео якийсь пшик.І взагалі не очевидно де було знято це відео і коли.Вся зелена банда на чолі з найвеличнішим ухилянтом Зеленським вміє добре красти і брехати.
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25.02.2026 12:35 Ответить
Що ж поробиш... думкозлочинці марахвон не дивляться!! Тому й вигадують всяку крамолу... Їх введи в оману... ( Люди з Оману )
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25.02.2026 12:35 Ответить
Приведу власну думку:
Це Довгий++ Нептун, з бойовою частиною 180кг.
А всі пуски Фламінгів, які були на відосику, впали, як завжди, десь у полі.
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25.02.2026 12:35 Ответить
можливо заряд фламінго залежить від відстані на яку вона летить
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25.02.2026 14:53 Ответить
Добре, якщо то "Фламінго". Але перепровірити назву ракети просто неможливо. Деякі експерти натікають, що то був модернізований "Нептун".
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25.02.2026 12:36 Ответить
Знято з близька,для бойової частини в 1000 кг,за слабкий вибух.
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25.02.2026 12:40 Ответить
Там вроде внутри ФАБ, то есть БЧ вполовину меньше

"Треба розуміти фізику: тонна проникаючої бойової частини - це не тонна вибухівки. Це товстезний сталевий корпус для пробиття перекриттів і десь 400-500 кілограмів самої вибухової речовини." https://defence-line.info/?p=11700#comment-10329

"The warhead, shown in pictures with the nose cone removed, may be a repurposed FAB-1500 bomb,[7][23][24] but based on the warhead's size the 1,500 kg (3,300 lb) FAB-1500 seems unlikely, with a more likely bomb being either a 925 kg (2,039 lb) Mark 84 high-explosive bomb or a same-weight BLU-109/B bunker buster.[14][25] If the missile uses a conventional gravity bomb, the weight of the warhead would be 925 kg (2,039 lb) but the explosive filler would only be 430 kg (950 lb), more in line with comparable cruise missile systems." https://en.wikipedia.org/wiki/FP-5_Flamingo#:~:text=%5B23%5D-,The%20warhead,-%2C%20shown%2***%20pictures The warhead, shown in pictures
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26.02.2026 00:54 Ответить
на черзі - сараї в Алабузі.
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25.02.2026 12:53 Ответить
Дивно що ракету видно на такій короткій відстані. Видно як пролетіла 15 метрів. Таке можливо якщо він летів зі швидкістю 50 км на годину.
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25.02.2026 13:04 Ответить
Це ж не балістика, звичайна КР. Навіть "Іскандер" видно, як він падає зверху.
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25.02.2026 13:23 Ответить
Чергова піар-компанія від зелених гнид.....невже ще хтось вірить в ефективність тих пропіаренних зеленню фламінго?...Мільярди вкраденні з Українського бюджету компанією, повязаною з зеленським, а Державне конструкторське бюро "ЛУЧ" заблокували, бо там же не вкрадеш)))
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25.02.2026 13:45 Ответить
російський телеграм-канал Досье Шпиона...рекламує роботу примарних фламінго
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25.02.2026 13:48 Ответить
Читаючи форум просто охреніааю. То їм Фламінго не розовий, то Нептун закороткий, то ще якась фігня. Задовільняйтесь ти мщо є і перестаньте пиз-ти.
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25.02.2026 13:52 Ответить
почаще бы так. Господину Штилерману респект и новых точных попаданий.
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25.02.2026 13:52 Ответить
"У ракєтчіка Штілєрмана
Всє по чєстному, бєз обмана..." (с)
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25.02.2026 22:52 Ответить
Ги...Ги... невже це та сама флахмінго...та невже 1 тона вибухівки так непомітно вибухае...
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25.02.2026 14:30 Ответить
Щось не тягне вибух на 1000 кг вибухівки
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25.02.2026 14:52 Ответить
Тонна при вибуху всередині мала б рознести цех розміром 100х100 м вщент, очевидно для більшої дальності за рахунок зменшення маси фугасу збільшується кількість палива. Залік за влучання на відмінно, але такі заводи потрібно атакувати не одною ракетою, а десятком. Пригадую на штаб в Мар'їне Курської обл., де на пару корейських хенералів та десяток полковників з майорами вистачило б одної, спалили десь 10 чи 12 Штормів, а тут ціль жирнюща і економити гріх, навіть за рахунок відтермінування знищення якихось інших об'єктів. .
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25.02.2026 15:01 Ответить
Нагадую, що у кацапні є ППО. Запускали не одну ракету. Долетіла одна.
Коли спалюють 10 штормів - так само розрахунок на те, що частину з них зіб`ють.
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26.02.2026 11:15 Ответить
Пересидент заявив, що під час атаки ракетами "Фламінго" по Росії всі ракети долетіли до цілі. Джерело: https://censor.net/ua/n3602359
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26.02.2026 11:56 Ответить
А ви вірите всьому, що він заявляє?
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26.02.2026 12:12 Ответить
Тютілька в тютільку стільки, як вам в тому, що по цьому заводу запустили не одну ракету.
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26.02.2026 13:13 Ответить
Те, що запускали не одну ракету - стверджують усі сторони. Тільки Зеля при цьому збрехав, що всі долетіли, а кацапи збрехали, що все збили.
Ви не вмієте фільтрувати інформацію.
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26.02.2026 13:28 Ответить
А ви збрехали, що саме по тому заводу запустили не одну ракету. Не плутайте праведне з грішним - ракет і БПЛА запустили багато та розпорошили пріорітети. Мій допис про те, що для атаки на такі цілі, як завод з виробництва ракет, потрібна кучність, потрібно заряджати в кулак за раз все що є в наявності для максимального знищення його потенціалу, а не щигля давати. Після одиночного прильоту шанси вдало провести масову атаку зменшуються, нєжданчік більше не пройде, кацапи попереджені і посилять ППО. Не аби покритикувати пишу, а шкодую, що недобили заводик.
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26.02.2026 23:48 Ответить
Ще раз - по тому заводу запустили не одну ракету - але долетіла одна. Бо інші було збито.
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27.02.2026 00:46 Ответить
Півтори? Не знаю кому вірити, пересиденту чи вам, тому віритиму лише підтвердженим фактам.
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27.02.2026 22:37 Ответить
Хламінго була придумана хламіндічами для прикриття чергового на&балова , випросить томагавкі, а потім все змішати та списувати мільярди.
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25.02.2026 19:29 Ответить
https://defence-line.info/?p=11694

И там еще 2 части
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26.02.2026 00:43 Ответить
 
 