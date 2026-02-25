Момент попадания украинской ракеты FP-5 "Фламинго" по российскому заводу по производству комплексов "Искандер-М", "Тополь-М" и "Орешник". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован момент попадания украинского боеприпаса в один из российских заводов. В соцсетях отмечают, что речь идет об атаке украинской ракеты FP-5 "Фламинго" на Воткинский завод, который производит ракетные комплексы для армии РФ.

Украинский ВПК продемонстрировал возможности, которые меняют стратегический баланс сил в глубоком тылу врага. Как сообщает Цензор.НЕТ, в ночь на 21 февраля 2026 года (атака началась вечером 20-го) новейшая украинская крылатая ракета FP-5 "Фламинго" поразила стратегическое предприятие - "Воткинский завод", где производят ракеты "Искандер-М", "Тополь-М" и новейшие "Орешник".

Этот удар стал не только военным успехом, но и вероятным мировым рекордом дальности боевого применения крылатой ракеты такого класса, преодолев расстояние около 1650 километров.

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Детали атаки на "колыбель стратегических сил" РФ:

Точное попадание: ракета попала в корпус №19 - гальвано-штамповочный цех. Это критическое звено производства, где формируются корпуса ракет и наносятся функциональные покрытия.

Масштаб разрушений: Спутниковые снимки зафиксировали огромный пролом в кровле размером 30 на 24 метра . Эпицентр взрыва находился внутри здания, что привело к полному выгоранию внутренних площадей.

Провал ПВО: Удмуртия всегда считалась безопасным тылом. Однако "Фламинго" доказала, что российская ПВО не способна защитить стратегические объекты даже в 1400 км от границы.

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Характеристики оружия возмездия - FP-5 "Фламинго":

Украинская разработка компании Fire Point по своим возможностям значительно превосходит американский Tomahawk:

Дальность: до 3000 км.

Мощность: несет 1 тонну боевой части (против 450 кг у Tomahawk).

Скорость: до 950 км/ч.

Устойчивость: система наведения защищена от средств РЭБ.

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Контекст

Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил применение именно ракет "Фламинго" для этого удара. Владелец компании-производителя Денис Штилерман накануне опубликовал видео запуска ракет с лаконичной подписью: "Без контекста. Контекст - позже".

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