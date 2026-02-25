Момент попадания украинской ракеты FP-5 "Фламинго" по российскому заводу по производству комплексов "Искандер-М", "Тополь-М" и "Орешник". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован момент попадания украинского боеприпаса в один из российских заводов. В соцсетях отмечают, что речь идет об атаке украинской ракеты FP-5 "Фламинго" на Воткинский завод, который производит ракетные комплексы для армии РФ.
Украинский ВПК продемонстрировал возможности, которые меняют стратегический баланс сил в глубоком тылу врага. Как сообщает Цензор.НЕТ, в ночь на 21 февраля 2026 года (атака началась вечером 20-го) новейшая украинская крылатая ракета FP-5 "Фламинго" поразила стратегическое предприятие - "Воткинский завод", где производят ракеты "Искандер-М", "Тополь-М" и новейшие "Орешник".
Этот удар стал не только военным успехом, но и вероятным мировым рекордом дальности боевого применения крылатой ракеты такого класса, преодолев расстояние около 1650 километров.
Детали атаки на "колыбель стратегических сил" РФ:
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Точное попадание: ракета попала в корпус №19 - гальвано-штамповочный цех. Это критическое звено производства, где формируются корпуса ракет и наносятся функциональные покрытия.
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Масштаб разрушений: Спутниковые снимки зафиксировали огромный пролом в кровле размером 30 на 24 метра. Эпицентр взрыва находился внутри здания, что привело к полному выгоранию внутренних площадей.
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Провал ПВО: Удмуртия всегда считалась безопасным тылом. Однако "Фламинго" доказала, что российская ПВО не способна защитить стратегические объекты даже в 1400 км от границы.
Характеристики оружия возмездия - FP-5 "Фламинго":
Украинская разработка компании Fire Point по своим возможностям значительно превосходит американский Tomahawk:
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Дальность: до 3000 км.
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Мощность: несет 1 тонну боевой части (против 450 кг у Tomahawk).
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Скорость: до 950 км/ч.
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Устойчивость: система наведения защищена от средств РЭБ.
Контекст
Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил применение именно ракет "Фламинго" для этого удара. Владелец компании-производителя Денис Штилерман накануне опубликовал видео запуска ракет с лаконичной подписью: "Без контекста. Контекст - позже".
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По одному відосіку вже почалося виправдовування корупціонерів та крадіїв.
"Бачете фламінго у відосікі - це означає, що міндіч та ко нічого не крали"
Де повинен бути двигун у Фламінго?!! А хто сказав, що ТЕ що показували на фото в цеху і навіть відео старту ЧОГОСЬ КУДИСЬ це те ж саме, що прилетіло в ціль?!!
Позакривайте пащеки і будьте задоволені результатом. Прилетіло.
І це не якийсь там сраний Томагавк з 450 км. дальності, не якийсь там Таурус за всі гроші світу. Це наше, яке дешевше, летить втричі далі і влучає.
Я не відношусь до симпатиків ЗЕ, але і мова іде не про нього, мова іде про народ України.
Так, можна говорити про масу змарнованого часу, про асфальт замість ракет, але це не значить, що українські конструктори (впевнений, разом з західними колегами) не здійснили подвиг.
Всі країни до таких результатів ішли десятиріччами. І це без війни, без обстрілів 100 відсотків власної території. І їх результати скромніші, а продукція штучна і фантастично дорога.
Так, в КНДР і Ірані наклепали велику кількість залізячча, але ж їх ніхто не бомбив.
А у нас знову все не так, то БЧ малувата, то відстань не та...
а ще може двигун не там і не такий і колір не рожевий)вумніків хоч греблю гати)
які баки???то не літак що з злітної полоски злітає а ракета що "виходить" із пускової направляючої
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якщо не фото чи відео монтаж
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вам респект за надану інфу
Якщо уважно придивитися, то можна побачити характерний виступ у хвостовій частині знизу (там, де у ракети крильця-стабілізатори). Там же ж, але у верхній частині, можна розгледіти двигун. Так, його не настільки добре видно, але він там проглядається. Справа в тому, що швидкість польоту ракети дуже висока, тому на відеозаписі окремі її частини чітко побачити дуже важко. Але навіть на такому неякісному зображення це можна зробити.
Пропоную щоб Міністерство Правди замінило гидку західно-гейську вікіпедію на аналоговнєт-Марафонопедію
Слабувато,бо це не "Фламінго",а їзда по вухах довірливих українців.
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борис ненавидить кацапів
Через ЗМІ,які належать глобальним елітам,вам внушили такі думки,щоб відвести підозри від реальних заказників війни.
Це вам не дрібні диркуни-дрони, яких потрібно десять штук щоб хоч якой помітної шкоди завдати.
можливо після закінчення війни правда випливе на поверхню
головне що дістали і головне що влучили в десяточку - побільше таких новин
Неохідно робити балістику із змінною траекторією на керосіні, на ньому в космос запускають супутники це дешево і швидко виробляти, або ще краще Грім2 твердопаливний допиляти.
Це Довгий++ Нептун, з бойовою частиною 180кг.
А всі пуски Фламінгів, які були на відосику, впали, як завжди, десь у полі.
"Треба розуміти фізику: тонна проникаючої бойової частини - це не тонна вибухівки. Це товстезний сталевий корпус для пробиття перекриттів і десь 400-500 кілограмів самої вибухової речовини." https://defence-line.info/?p=11700#comment-10329
"The warhead, shown in pictures with the nose cone removed, may be a repurposed FAB-1500 bomb,[7][23][24] but based on the warhead's size the 1,500 kg (3,300 lb) FAB-1500 seems unlikely, with a more likely bomb being either a 925 kg (2,039 lb) Mark 84 high-explosive bomb or a same-weight BLU-109/B bunker buster.[14][25] If the missile uses a conventional gravity bomb, the weight of the warhead would be 925 kg (2,039 lb) but the explosive filler would only be 430 kg (950 lb), more in line with comparable cruise missile systems." https://en.wikipedia.org/wiki/FP-5_Flamingo#:~:text=%5B23%5D-,The%20warhead,-%2C%20shown%2***%20pictures The warhead, shown in pictures
Всє по чєстному, бєз обмана..." (с)
Коли спалюють 10 штормів - так само розрахунок на те, що частину з них зіб`ють.
Ви не вмієте фільтрувати інформацію.
И там еще 2 части