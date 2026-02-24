Задержка в выпуске ракет "Фламинго" возникла из-за удара россиян по заводу-производителю, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что из-за российского удара по производственным мощностям некоторое время назад возникла задержка с развертыванием выпуска отечественных ракет "Фламинго".

Об этом он сообщил в интервью Tagesschau, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

"Я открыто заявил, что также был поражен украинский завод, где производились ракеты "Фламинго". То ли намеренно, то ли случайно, я не хочу сейчас это обсуждать. Но была задержка производства. Затем производство возобновилось, и было построено определенное количество ракет", - сообщил глава государства.

Президент отметил, что Украина искренне надеется, что количество ракет будет продолжать расти, и что будут дальнейшие атаки по России.

"Орешник"

По словам главы государства, на территории РФ ударами с использованием "Фламинго" уже было уничтожено несколько складов и завод по производству оружия.

Он также сообщил, что украинские военные следят за производством компонентов ракеты "Орешник" в России и с этим связаны дальнейшие задачи.

"Россияне скрывают систему "Орешник". Мы понимаем, почему. Сейчас у них есть три системы на территории Российской Федерации. Это те, которые мы видим. Мы хотим иметь еще больше возможностей. Потому что когда есть много систем противовоздушной обороны, приходится атаковать комбинированно, так же, как россияне атакуют нас. Большое количество беспилотников, а потом еще и запускаются ракеты. Трудно преодолеть средства противовоздушной обороны. Но мы работаем над этим", - добавил Зеленский.

