Затримка у випуску ракет "Фламінго" виникла через удар росіян по заводу-виробнику, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що через російський удар по виробничих потужностях певний час тому виникла затримка з розгортанням випуску вітчизняних ракет "Фламінго".

Про це він повідомив в інтерв'ю Tagesschau, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Я відкрито заявив, що також був уражений український завод, де вироблялися ракети "Фламінго". Чи то навмисно, чи то випадково, я не хочу зараз це обговорювати. Але була затримка виробництва. Потім виробництво відновилося, і було побудовано певну кількість ракет", - повідомив глава держави.

Президент зазначив, що Україна щиро сподівається, що кількість ракет продовжуватиме зростати, і що будуть подальші атаки по Росії.

"Орєшнік"

За словами голови держави, на території РФ ударами з використанням "Фламінго" вже було знищено кілька складів та завод з виробництва зброї.

Він також повідомив, що українські військові слідкують за виробництвом компонентів ракети "Орєшнік" у Росії й з цим пов’язані подальші завдання.

"Росіяни приховують систему "Орєшнік". Ми розуміємо чому. Наразі у них є три системи на території Російської Федерації. Це ті, що ми бачимо. Ми хочемо мати ще більше можливостей. Бо коли є багато систем протиповітряної оборони, доводиться атакувати комбіновано, так само як росіяни атакують нас. Велика кількість безпілотників, а потім ще й запускаються ракети. Важко подолати засоби протиповітряної оборони. Але ми працюємо над цим", - додав Зеленський.

