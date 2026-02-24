Затримка у випуску ракет "Фламінго" виникла через удар росіян по заводу-виробнику, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський розповів, що через російський удар по виробничих потужностях певний час тому виникла затримка з розгортанням випуску вітчизняних ракет "Фламінго".
Про це він повідомив в інтерв'ю Tagesschau, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Я відкрито заявив, що також був уражений український завод, де вироблялися ракети "Фламінго". Чи то навмисно, чи то випадково, я не хочу зараз це обговорювати. Але була затримка виробництва. Потім виробництво відновилося, і було побудовано певну кількість ракет", - повідомив глава держави.
- Президент зазначив, що Україна щиро сподівається, що кількість ракет продовжуватиме зростати, і що будуть подальші атаки по Росії.
"Орєшнік"
За словами голови держави, на території РФ ударами з використанням "Фламінго" вже було знищено кілька складів та завод з виробництва зброї.
Він також повідомив, що українські військові слідкують за виробництвом компонентів ракети "Орєшнік" у Росії й з цим пов’язані подальші завдання.
"Росіяни приховують систему "Орєшнік". Ми розуміємо чому. Наразі у них є три системи на території Російської Федерації. Це ті, що ми бачимо. Ми хочемо мати ще більше можливостей. Бо коли є багато систем протиповітряної оборони, доводиться атакувати комбіновано, так само як росіяни атакують нас. Велика кількість безпілотників, а потім ще й запускаються ракети. Важко подолати засоби протиповітряної оборони. Але ми працюємо над цим", - додав Зеленський.
в імітацію виробництва - вірю
в серійне - ні
А може не потрібно було вивіску чіпляти на той завод?
А будувати підземне надто дорого і довго. Немає на це часу.
в Україні є шахти глибиною більше кілометра, на такій глибині навіть стратегічна ядерна зброя до одного місця...
Будувати підземне недорого і недовго. І часу на це повно.
Не после твоего ли визита туда в инете появились фото цеха по сборке ракет?
Вот россияне по конструкции стен цена и определили, что это за помещение и где оно находится.
