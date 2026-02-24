Затримка у випуску ракет "Фламінго" виникла через удар росіян по заводу-виробнику, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що через російський удар по виробничих потужностях певний час тому виникла затримка з розгортанням випуску вітчизняних ракет "Фламінго".

Про це він повідомив в інтерв'ю Tagesschau, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Я відкрито заявив, що також був уражений український завод, де вироблялися ракети "Фламінго". Чи то навмисно, чи то випадково, я не хочу зараз це обговорювати. Але була затримка виробництва. Потім виробництво відновилося, і було побудовано певну кількість ракет", - повідомив глава держави.

  • Президент зазначив, що Україна щиро сподівається, що кількість ракет продовжуватиме зростати, і що будуть подальші атаки по Росії.

"Орєшнік"

За словами голови держави, на території РФ ударами з використанням "Фламінго" вже було знищено кілька складів та завод з виробництва зброї.

Він також повідомив, що українські військові слідкують за виробництвом компонентів ракети "Орєшнік" у Росії й з цим пов’язані подальші завдання.

"Росіяни приховують систему "Орєшнік". Ми розуміємо чому. Наразі у них є три системи на території Російської Федерації. Це ті, що ми бачимо. Ми хочемо мати ще більше можливостей. Бо коли є багато систем протиповітряної оборони, доводиться атакувати комбіновано, так само як росіяни атакують нас. Велика кількість безпілотників, а потім ще й запускаються ракети. Важко подолати засоби протиповітряної оборони. Але ми працюємо над цим", - додав Зеленський.

+49
Єдина причина зупинки виробництва ракет - це двушечки на москву.
24.02.2026 17:58 Відповісти
+33
"Фламинго" пройденный этап. Средства освоены, ролики показаны, заявления сделаны, завод поражен врагом, билеты до Израиля использованы. Есть планы на гиперзвуковую "Какаду"...
24.02.2026 18:02 Відповісти
+20
Затримка у випуску ракет "Фламінго" виникла через те, що будуванням ракет мають займатися професіонали, а не циркачі...
24.02.2026 18:07 Відповісти
ЗЕля,ляля звісно бовдур і аферюга,але батьків і дітей не чіпай.Будеш схожимна москаля з сьогоднішнього першого дня реєстрації.
24.02.2026 18:33 Відповісти
По перше,це несолідно.
Якщо це прочитає його донька,буде приблизно те саме,що якщо прочитають хтось з твоїх дітей мій допис про те, що сьогдні одним довбойобом на Цензор.нет стало більше.Доказуй їм потім,що це не так.
Доречі,не кради ім,я давньогрецького поета! Злодійство також робить схожим на кацапа...
24.02.2026 18:48 Відповісти
Чекаємо 3000 ракет до червня
24.02.2026 17:57 Відповісти
Тобто - "чекаємо" сидячи на дивані ?
24.02.2026 18:08 Відповісти
А ти на чому сидиш?
24.02.2026 18:17 Відповісти
Чекаємо кордони 1991 року.
24.02.2026 20:33 Відповісти
до червня 2033
24.02.2026 18:28 Відповісти
показати весь коментар
24.02.2026 18:57 Відповісти
Хвальки вирішили напужать кацапів фотографіями цехів з ракетами(((
24.02.2026 17:58 Відповісти
Там де служки моноШоблою нагадили із зеленським в Україні, так там і прорив національних інтересів та втрати!!!
Аброхамія з падлякою ще за Яворівську трагедію не відсиділи, все їх генпрокурори безтижі ховають з ДБР!!
24.02.2026 18:01 Відповісти
цікаво, коли до зебіла дійде, що такі речі треба виробляти глибоко під землею
24.02.2026 18:01 Відповісти
не для того мамарімапапісаші давала...
24.02.2026 18:07 Відповісти
а хто сказав що вони виробляються ?

в імітацію виробництва - вірю

в серійне - ні
24.02.2026 18:53 Відповісти
Триндіти треба було менше
24.02.2026 18:01 Відповісти
Яворів - Хламідія - полігон....
Теж було ??? Так само???
24.02.2026 18:01 Відповісти
Можна ще одягти Армію в усе рожеве...рожевий асфальт класти...
24.02.2026 18:11 Відповісти
Рожевий фламінго, гармонічно вписується в світ рожевих поні який споглдається в рожеві окуляри. Назва як завжди вибрана дотепно з гуморком, в стилі Алі Баби, Шугермана, Че Гевари і далі по списку)
24.02.2026 18:23 Відповісти
Как в Аду)
24.02.2026 21:15 Відповісти
Оце найвелиніший у світі ".ІЗДУН"!!!!
24.02.2026 18:05 Відповісти
Выходит что клоуны расположили производство не под землей, а в концертном зале?
Тогда понятно.
Уровень ******** пиво в магазине, продать по дешёвке, а потом купить пиво и нажраться.
24.02.2026 18:07 Відповісти
То що, рожеву фарбу таки нарешті знайшли у достатніх кількостяї? Бо раніше ж то була основна проблема. І шо там, режим "нічної скритності" вже запрацював?
24.02.2026 18:08 Відповісти
Нам завжди шось мішає - як не сорочка довга - то *** короткий
24.02.2026 18:09 Відповісти
24.02.2026 20:34 Відповісти
А шо там с окуенно длинным Нептуном?
24.02.2026 18:10 Відповісти
Їх пофарбували в рожевий і показують довірливим лохам бойове застосування фламінгів.
24.02.2026 18:19 Відповісти
адресу забув сказати !
24.02.2026 18:10 Відповісти
Він її раніше передав, тому по виробництву і вдарили. Стільки, скільки наше керівництво воює у пресі, точніше розповідає про все, і шпигунів не треба
24.02.2026 18:18 Відповісти
сховати таке виробництво неможливо. В принципі. Якщо воно на території України і на поверхні - його знищення росіянами це питання часу.
24.02.2026 18:25 Відповісти
і не соромно обманювати людей ?
24.02.2026 18:12 Відповісти
А захистити не змогли бо гроші вкрали
24.02.2026 18:13 Відповісти
Ну ведь нормальные люди строили бы такие заводы во время войны, либо глубоко под землёй, либо за пределами Украины а тот кто отдал приказ строить завод там где потом по нему прилетело, должен быть арестован и отдан под суд...
24.02.2026 18:15 Відповісти
Віримо.Просто віримо.Ніколи ж нас президент не обманював
24.02.2026 18:15 Відповісти
Міндіч значить непричом
24.02.2026 18:18 Відповісти
Як неожидано... Виявляється - винуваті кацапи.
А може не потрібно було вивіску чіпляти на той завод?
24.02.2026 18:18 Відповісти
Можливість удару, я так розумію, передбачити не стало розуму. Спочатку війни було зрозуміло, що на території України нема безпечних мість. І розгортати виробництво є сенс тільки у сусідніх країнах.

А будувати підземне надто дорого і довго. Немає на це часу.
24.02.2026 18:18 Відповісти
>Спочатку війни було зрозуміло, що на території України нема безпечних мість.

в Україні є шахти глибиною більше кілометра, на такій глибині навіть стратегічна ядерна зброя до одного місця...
24.02.2026 18:21 Відповісти
Не спеціаліст у цьому, але, думаю, для того, щоб переобладнати таку шахту під виробництво ракет, чотирьох років буде недостатньо.
24.02.2026 18:32 Відповісти
24.02.2026 20:35 Відповісти
Можливість удару, я так розумію, передбачити не стало розуму. Спочатку війни було зрозуміло, що на території України є тільки одне безпечне місце. Розгортати виробництво є сенс тільки у Карпатах.

Будувати підземне недорого і недовго. І часу на це повно.
24.02.2026 20:38 Відповісти
Дурень, думкою богатіє...., ні не дурень, ворог, крадій та зрадник.
24.02.2026 18:19 Відповісти
Тобто виробництво відновлено і наслідки подолані. Саме тому не слід впадати у ейфорію у зв'язку з нашими ударами по воткінському заводу. Кацапам легше відновити, бо їх не так турбують, ннас...як
24.02.2026 18:20 Відповісти
міндіч здав мацкалям координати заводу
щоб списати 10000фламінг
бо гроші вже на Ангуліі
24.02.2026 18:30 Відповісти
Брехлива зелена Потвора: спитай краще у міндіча
24.02.2026 18:37 Відповісти
Здається,ці два бовдури сміються з нас- показуючи муляж гламурно вифарбуваної дорогою фарбою ракети...
24.02.2026 18:38 Відповісти
Так навіщо ви їх піарили???? Записували відоси з тією бабою у виробничих цехах? Показували саму ракету? Похизуватися хотілося? Ну і як? Задоволені?

Ідіоти...
24.02.2026 18:52 Відповісти
не ідіоти. таким чином зельонкін передає коордінати заводу для русні.
24.02.2026 19:20 Відповісти
Технологічна компанія Fire Point, яка розробляє та виробляє українські далекобійні дрони та балістичні ракети «Фламінго», раніше була кастинговою агенцією, https://www.nytimes.com/2025/10/26/world/europe/ukraine-fire-point-drones-flamingo.html повідомила 26 жовтня газета New York Times. Видання стверджує, що компанія зокрема надавала послуги для фільмів із президентом України Володимиром Зеленським, коли той ще був актором.......і оце непорозуміння виробляє медійно-популярні фламінго.....
24.02.2026 18:54 Відповісти
БалабОлістична зброя
24.02.2026 22:39 Відповісти
До речі, а що буде, коли закінчаться двигуни до фламінго? Це ж ще з радянських часів запаси. Своє виробництво двигунів ви думаєте запускати?
24.02.2026 18:54 Відповісти
З фломiнгами також потужно обiсралися.
24.02.2026 19:02 Відповісти
КешФлоу.... Все що вони знають
24.02.2026 22:38 Відповісти
Ще в 2019 нанесли катастрофічний удар Зе-бомбою.
24.02.2026 19:07 Відповісти
Сразу, сразу поверили.Мародер.
24.02.2026 19:11 Відповісти
На кіл мудака тупорилого! Обкурений ішак усіх має за варятів.
24.02.2026 19:15 Відповісти
Може воно й так, але сповіщати про це весь світ зовсім не обов'язково.
24.02.2026 19:18 Відповісти
Це не для світу,а для внутрішніх лохів-що б зрозуміли чому немає 3000 ракет і не задавали дурні запитання владі.
24.02.2026 19:36 Відповісти
Хто там кричав, що Голобородько пообіцяв 3000 ракет до кінця 2025 року? Він їх зробив би і навіть матеріалів на цю кількість і на десятки мільярдів закупили, але все знищили кцапи. На складі було вже навіть 2500 штук, а можливо і більше. І міндіча із конструктором з росії не притягнеш за крадіжку мільярдів - все згоріло, порахувати неможливо. Ось і всі кінці в воду.
24.02.2026 20:09 Відповісти
А откуда россияне узнали, где находится завод-изготовитель?
Не после твоего ли визита туда в инете появились фото цеха по сборке ракет?
Вот россияне по конструкции стен цена и определили, что это за помещение и где оно находится.
24.02.2026 20:11 Відповісти
Класичний випадок Коли хто хоче прикрити злочин--організовують пожар,пограбування чи інше. Все згоріло,нічого не має. Так і тут майже нічого не було зроблено,піар відбувся,показано зарубіжним партнерам (передано локацію в ФСБ),гроші рогкрали.
24.02.2026 20:25 Відповісти
«Чи то випадково..» 🤡
24.02.2026 20:54 Відповісти
Для лохів, що не будуть питати, чому рашисти взнали де те виробництво
24.02.2026 21:27 Відповісти
Агент кремля доповів кураторам, що ви били правильно і треба повторити.
Або ідіот, або ворог може цю тему обговорювати.
24.02.2026 21:33 Відповісти
А на хіба ви "злили" координати кацапам?
24.02.2026 21:34 Відповісти
Вже не 2019 рік щоб на стадіоні вішати на вуха народу макаронні вироби.
24.02.2026 21:42 Відповісти
Ха-ха-ха,верим,верим.
24.02.2026 22:00 Відповісти
Це міндіч доповів ?
А Двушка в Кібуц ? А Потужність ?
24.02.2026 22:36 Відповісти
Все відбулося, гроші вкрали ,друзі втекли, завод зруйновано.
24.02.2026 22:39 Відповісти
Цікаво,а як ворог дізнався про місцезнаходження заводу...і чому його нічого не захищало від можливого нападу..?!
це відвертий пройо.. чи навмисне то так зроблено?
24.02.2026 22:43 Відповісти
А ще зима була холодна, Венера віддалилась від місяця.
24.02.2026 23:07 Відповісти
Удобно) Склад с миллионами дронов тоже наверное разбомбили.
24.02.2026 23:29 Відповісти
Пан Штірліц був дуже здивований.Як же ж про завод з виробництва фламінго дізнались кацапи? Його ж тільки для українців і тільки по українському телебаченню показали.
24.02.2026 23:35 Відповісти
 
 