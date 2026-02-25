Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 262 490 человек (+1070 за сутки), 11 701 танк, 37 589 артсистем, 24 091 ББМ. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 262 490 человек российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.02.26 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 262 490 (+1 070) человек
- танков - 11 701 (+3) ед.
- боевых бронированных машин - 24 091 (+5) ед.
- артиллерийских систем - 37 589 (+29) ед.
- РСЗО - 1 655 (+1) ед.
- средства ПВО - 1 305 (+0) ед.
- самолетов - 435 (+0) ед.
- вертолетов - 348 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 146 457 (+886) ед.
- крылатые ракеты - 4 347 (+0) ед.
- корабли / катера - 29 (+0) ед.
- подводные лодки - 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны - 79 971 (+145) ед.
- специальная техника - 4 075 (+1) ед.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
Qq Qqq #455433
25.02.2026 08:48
Тонка червона лінія
25.02.2026 08:31
tarasii smila #448870
25.02.2026 08:30
зображення ліквідованих рашистів не публікується, щоб не бруднити стрічку ЦН/:
@ (мова оригіналу):
📦 успешно демобилизированы:
- подполковник Зима Дмитрий;
- подполковник Коробков Евгений;
- старший лейтенант Кривоногов Никита;
- лейтенант Годжиев Владислав;
- лейтенант Климентьев Сергей;
- младший лейтенант Руцкий Валерий;
- командир 76 отдельного батальона материального обеспечения подполковник Юмагулов Олег;
- капитан 2 ранга Клишев Алексей;
- старший лейтенант Штанько Артём;
- лейтенант Паздерин Владимир;
- лейтенант Софронов Сергей;
- младший лейтенант Розов Егор;
- подполковник групы "Альфа" спецназа ФСБ Колганов Максим;
- подполковник Альхимович Андрей;
- капитан 3 ранга Симаков Александр;
- старший лейтенант Шикунов Илья;
- старший лейтенант ****** Ростислав;
- лейтенант Грибеников Сергей;
- младший лейтенант Альмухаметов Эдуард;
- майор Юнусов Руслан;
- майор майор Максименко Анатолий;
- майор медслужбы ФСБ Залетов Максим;
- старший лейтенант Осипенко Илья;
- старший лейтенант Сыстеров Денис;
- лейтенант Кудряшов Александр;
- майор спецназа (снайпер) Никифоров Владимир;
Смерть ворогам 🔥
183! одиниці знищеної техніки та1070! чумардосів за день.
Логістика та спецтехніка файно, броня та арта норм.
Танчики закрили чергову сотню.
Відбита чергова велика повітряна атака дронів.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 262 000 це більше ніж все міське населення такого регіону як Алтайський край.
12 років з початку москальсько-української війни.
По тривалості це вже в два рази більше ніж друга світова війна, та в 3 рази довша ніж так звана велика вітчизняна, в 2,8 рази довше ніж перша світова війна.
4 роки повномасштабного вторгнення.
На початок повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року Збройні Сили України мали на озброєнні близько
850-900 танків (за даними The Military Balance 2021-2022 років), переважно модернізовані радянські моделі. Основу танкового парку складали різні модифікації Т-64, Т-72 та Т-80, які забезпечували оборону країни
Повітряні сили ЗСУ мали на озброєнні близько
120-130 бойових літаків. Значна частина техніки була застарілою, а справними були лише близько 40 бортів (третина). Основою авіапарку були радянські винищувачі та штурмовики.
Основні типи літаків у складі ПС ЗСУ на 24.02.2022:
МіГ-29: Легкі винищувачі, основа винищувальної авіації (близько 40-50 бортів).
Су-27: Важкі винищувачі для завоювання переваги в повітрі (близько 26-32 бортів).
Су-25: Штурмовики для підтримки сухопутних військ (близько 17-20 бортів).
Су-24 / Су-24МР: Бомбардувальники та розвідники (близько 12-20 бортів).