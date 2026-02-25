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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 262 490 осіб (+1070 за добу), 11 701 танк, 37 589 артсистем, 24 091 ББМ. ІНФОГРАФІКА

ворожий опорник вибух 225 полк

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 262 490 осіб російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 262 490 (+1 070) осіб
  • танків - 11 701 (+3) од.
  • бойових броньованих машин - 24 091 (+5) од.
  • артилерійських систем - 37 589 (+29) од.
  • РСЗВ - 1 655 (+1) од.
  • засоби ППО - 1 305 (+0) од.
  • літаків - 435 (+0) од.
  • гелікоптерів - 348 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 146 457 (+886) од.
  • крилаті ракети - 4 347 (+0) од.
  • кораблі / катери - 29 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 79 971 (+145) од.
  • спеціальна техніка - 4 075 (+1) од.

Читайте: Встановлено імена понад 200 тисяч російських загарбників, які були ліквідовані в Україні. ФОТО

ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Також дивіться: Воїни 28-ї ОМБр уразили танк, РСЗВ та наземні роботи окупантів на Костянтинівському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21181) Генштаб ЗС (8438) ліквідація (4777)
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Топ коментарі
+17
Минув 4389 день москальсько-української війни.
183! одиниці знищеної техніки та1070! чумардосів за день.
Логістика та спецтехніка файно, броня та арта норм.
Танчики закрили чергову сотню.
Відбита чергова велика повітряна атака дронів.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 262 000 це більше ніж все міське населення такого регіону як Алтайський край.

12 років з початку москальсько-української війни.
По тривалості це вже в два рази більше ніж друга світова війна, та в 3 рази довша ніж так звана велика вітчизняна, в 2,8 рази довше ніж перша світова війна.
4 роки повномасштабного вторгнення.
показати весь коментар
25.02.2026 08:48 Відповісти
+12
Свіжо-верифіковані втрати ворога з числа офіцерського складу /за даними https://x.com/i/status/2026205375909843398 укладача;
зображення ліквідованих рашистів не публікується, щоб не бруднити стрічку ЦН/:

@ (мова оригіналу):
📦 успешно демобилизированы:

- подполковник Зима Дмитрий;
- подполковник Коробков Евгений;
- старший лейтенант Кривоногов Никита;
- лейтенант Годжиев Владислав;
- лейтенант Климентьев Сергей;
- младший лейтенант Руцкий Валерий;

- командир 76 отдельного батальона материального обеспечения подполковник Юмагулов Олег;
- капитан 2 ранга Клишев Алексей;
- старший лейтенант Штанько Артём;
- лейтенант Паздерин Владимир;
- лейтенант Софронов Сергей;
- младший лейтенант Розов Егор;

- подполковник групы "Альфа" спецназа ФСБ Колганов Максим;

- подполковник Альхимович Андрей;
- капитан 3 ранга Симаков Александр;
- старший лейтенант Шикунов Илья;
- старший лейтенант ****** Ростислав;
- лейтенант Грибеников Сергей;
- младший лейтенант Альмухаметов Эдуард;

- майор Юнусов Руслан;
- майор майор Максименко Анатолий;
- майор медслужбы ФСБ Залетов Максим;
- старший лейтенант Осипенко Илья;
- старший лейтенант Сыстеров Денис;
- лейтенант Кудряшов Александр;

- майор спецназа (снайпер) Никифоров Владимир;

Смерть ворогам 🔥
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25.02.2026 08:31 Відповісти
+7
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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25.02.2026 08:30 Відповісти
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Все... Продовжується тупе "перемелювання" піхоти... Всі потуги кацапів мають частковий успіх лише з-за більшої кількості "м'яса" на передовій. А, враховуючи наступальний характер дій кацапів, можна зі значною впевненістю писать про їх втрати, які перевищують втрати оборонців, у 3-4 рази...
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25.02.2026 08:07 Відповісти
Погоджуюсь, але ще добавив би про авіацію, а саме про КАБи. Якщо би вдалось надійно відігнати авіацію на відстань більшу, ніж запуск КАБ, у москалів взагалі ніякого просування не було би.
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25.02.2026 08:53 Відповісти
Я не згоден... КАБи, в основному, застосовуються проти СТАЦІОНАРНИХ цілей, в ближньому тилу... На передову вони мають лише незначний вплив - в основному, з-за обстрілу складів забезпечення...
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25.02.2026 09:21 Відповісти
Без ближнього тилу тяжко, плече логістики до перших позицій суттєво збільшується. А це і ротації, і підвіз БК та припасів, і евакуація поранених. Да і приліт КАБ навіть рядом з опорником ще ті емоції ...
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25.02.2026 09:30 Відповісти
Знаю... Але ми вже давно працюємо "з коліс" - бо стаціонарні склади найбільш вразливі... А удар КАБа по лінії оборони, коли "гарнізон" опорника складає 2-3 бійці - "стрільба з гармати, по горобцях...".
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25.02.2026 09:35 Відповісти
І тим не менше вони це роблять, плюс цими КАБами руйнують всі будівлі на шляху.
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25.02.2026 10:48 Відповісти
У тебе є пропозиції? Чи заперечення мною сказаному? Я дивлюся на оточуюче "очима військового"... І не "просто військового", а офіцера. І не просто "офіцера", а людину, яка тямить у логістиці - знає, яким чином матеріальні запаси, зброя, **********, подвються солдату, на фронт, і яких зусиль це вимагає... Пройшли ті часи, коли воїн був "самодостатньою одиницею - бо мав коня, списа, і шаблю з луком... Уже тоді починалася "логістика" - для кування зброї потрібні були ковалі, стрільники. Потім воїн став залежним від обозі з продуктами. З появою пороху - забезпечення метальними зарядами... А зараз одного бійця на фронті забезпечує не менше десятка людей, в тилу, плюс кілька чоловік - в логістичних ланцюжках... Наполеон програв війни в Єгипті, Росії, та іспанії, саме з-за логістичних проблем - РОЗРИВУ КОМУНІКАЦІЙ... Гармати британського флоту і шаблі гусарів Давидова, та мушкети "герильяс", в Іспанії, зробили безсилими непереможних французських гренадерів...
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25.02.2026 11:11 Відповісти
Та і я не цивільний а офіцер більше 30 років. І хоч я не логіст, але в цьому не делетант. Я старий ППОшник, і тому більше переймась повітрям. Тому і озвучую саму болючу проблему в маоїй сфері на даний час. Бо з авіацією над неокупованій територієй розібрались в перший місяць повномасштабки, потім відігнали на десятки км. від лінії зіткнення, розрядили їхні ДРЛО, потім більш менш розібрались з дронами і КР. Залишились реально проблемними КАБ і балістика. Балістика доволі дорока, а КАБ сам по собі ФАБ з системою керування, доволі вже дешевою. Да і самих ФАБів у них поки як у дурня фантиків. А враховуючи, що використовуються ФАБ зачастую з вагою 500-1500 кг, то промах в десятки метрів не сильно спасає, купа травмованих та контужених навіть в хороших укріпленнях, про населенні пункти тут і говорити нема чого ...
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25.02.2026 11:44 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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25.02.2026 08:30 Відповісти
Свіжо-верифіковані втрати ворога з числа офіцерського складу /за даними https://x.com/i/status/2026205375909843398 укладача;
зображення ліквідованих рашистів не публікується, щоб не бруднити стрічку ЦН/:

@ (мова оригіналу):
📦 успешно демобилизированы:

- подполковник Зима Дмитрий;
- подполковник Коробков Евгений;
- старший лейтенант Кривоногов Никита;
- лейтенант Годжиев Владислав;
- лейтенант Климентьев Сергей;
- младший лейтенант Руцкий Валерий;

- командир 76 отдельного батальона материального обеспечения подполковник Юмагулов Олег;
- капитан 2 ранга Клишев Алексей;
- старший лейтенант Штанько Артём;
- лейтенант Паздерин Владимир;
- лейтенант Софронов Сергей;
- младший лейтенант Розов Егор;

- подполковник групы "Альфа" спецназа ФСБ Колганов Максим;

- подполковник Альхимович Андрей;
- капитан 3 ранга Симаков Александр;
- старший лейтенант Шикунов Илья;
- старший лейтенант ****** Ростислав;
- лейтенант Грибеников Сергей;
- младший лейтенант Альмухаметов Эдуард;

- майор Юнусов Руслан;
- майор майор Максименко Анатолий;
- майор медслужбы ФСБ Залетов Максим;
- старший лейтенант Осипенко Илья;
- старший лейтенант Сыстеров Денис;
- лейтенант Кудряшов Александр;

- майор спецназа (снайпер) Никифоров Владимир;

Смерть ворогам 🔥
показати весь коментар
25.02.2026 08:31 Відповісти
Минув 4389 день москальсько-української війни.
183! одиниці знищеної техніки та1070! чумардосів за день.
Логістика та спецтехніка файно, броня та арта норм.
Танчики закрили чергову сотню.
Відбита чергова велика повітряна атака дронів.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 262 000 це більше ніж все міське населення такого регіону як Алтайський край.

12 років з початку москальсько-української війни.
По тривалості це вже в два рази більше ніж друга світова війна, та в 3 рази довша ніж так звана велика вітчизняна, в 2,8 рази довше ніж перша світова війна.
4 роки повномасштабного вторгнення.
показати весь коментар
25.02.2026 08:48 Відповісти
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25.02.2026 08:51 Відповісти
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25.02.2026 09:53 Відповісти
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25.02.2026 10:02 Відповісти
Це вони, як завжди, про себе?
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25.02.2026 10:39 Відповісти
Бо треба написати більше, ніж в нашій статистиці, так працюе пропаганда у всіх тоталітарних режимах.
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25.02.2026 10:49 Відповісти
МО русні могло ще по нулику добавить 287 350 танків і 6 700 літаків, лаптям все зайде - вялічіє

На початок повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року Збройні Сили України мали на озброєнні близько

850-900 танків (за даними The Military Balance 2021-2022 років), переважно модернізовані радянські моделі. Основу танкового парку складали різні модифікації Т-64, Т-72 та Т-80, які забезпечували оборону країни

Повітряні сили ЗСУ мали на озброєнні близько
120-130 бойових літаків. Значна частина техніки була застарілою, а справними були лише близько 40 бортів (третина). Основою авіапарку були радянські винищувачі та штурмовики.
Основні типи літаків у складі ПС ЗСУ на 24.02.2022:
МіГ-29: Легкі винищувачі, основа винищувальної авіації (близько 40-50 бортів).
Су-27: Важкі винищувачі для завоювання переваги в повітрі (близько 26-32 бортів).
Су-25: Штурмовики для підтримки сухопутних військ (близько 17-20 бортів).
Су-24 / Су-24МР: Бомбардувальники та розвідники (близько 12-20 бортів).

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25.02.2026 12:01 Відповісти
І що, знищених ГУРом двох вертушок в Генштабі досі не верифікували?
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25.02.2026 13:01 Відповісти
 
 