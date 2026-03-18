Поражен авиастроительный завод "Авиастар" в Ульяновской области РФ, - Генштаб

Подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по инфраструктуре авиастроительного завода "Авиастар" в районе Ульяновска, который входит в структуру "Ростех" и обеспечивает производство военно-транспортной авиации РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"В рамках снижения потенциала военно-промышленного комплекса российского агрессора 16 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по инфраструктуре авиастроительного завода "Авиастар" в районе города Ульяновска (Ульяновская область, РФ)", - сообщили в Генштабе.

Завод производит самолеты Ил

Предприятие входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации (структура "Ростех") и обеспечивает производство военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, самолетов-заправщиков Ил-78М-90А, а также обслуживание тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан".

По предварительной информации, поражено:

климатическое укрытие и

места стоянки самолетов.

часть воздушных судов на территории предприятия получила повреждения различной степени.

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"Силы обороны Украины продолжат наносить удары по важным стратегическим объектам, задействованным в обеспечении армии РФ, до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Продолжение следует! Слава Украине!", — говорится в сообщении.

