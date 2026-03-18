Поражен авиастроительный завод "Авиастар" в Ульяновской области РФ, - Генштаб

Ульяновск под ударом: поврежден завод, где производят Ил-76

Подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по инфраструктуре авиастроительного завода "Авиастар" в районе Ульяновска, который входит в структуру "Ростех" и обеспечивает производство военно-транспортной авиации РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"В рамках снижения потенциала военно-промышленного комплекса российского агрессора 16 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по инфраструктуре авиастроительного завода "Авиастар" в районе города Ульяновска (Ульяновская область, РФ)", - сообщили в Генштабе.

Завод производит самолеты Ил

Предприятие входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации (структура "Ростех") и обеспечивает производство военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, самолетов-заправщиков Ил-78М-90А, а также обслуживание тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан".

По предварительной информации, поражено:

  • климатическое укрытие и
  • места стоянки самолетов.
  • часть воздушных судов на территории предприятия получила повреждения различной степени.

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"Силы обороны Украины продолжат наносить удары по важным стратегическим объектам, задействованным в обеспечении армии РФ, до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Продолжение следует! Слава Украине!", — говорится в сообщении.

Закотилася, ота авіаСтар, дочекалася нарешті від Мирних Українців благодатного вогню!!
18.03.2026 16:39 Ответить
Ан-124 раніше там робили. А тепер Іл-76. А-50 теж напевно можуть відремонтувати.
18.03.2026 16:41 Ответить
Авіазавод по випуску Іл-76.

Гут !

18.03.2026 16:42 Ответить
Єрмак з банановим та сівкович з деркачем, мабуть, глибоко занепокоєні, після зустрічей в омані??!?!?
18.03.2026 16:32 Ответить
Ремонтна база А-50?
18.03.2026 16:34 Ответить
Ан-124 раніше там робили. А тепер Іл-76. А-50 теж напевно можуть відремонтувати.
18.03.2026 16:41 Ответить
В Таганрозі. Її вже кілька разів коцали. Але вже давненько.
показать весь комментарий
18.03.2026 17:21 Ответить
Закотилася, ота авіаСтар, дочекалася нарешті від Мирних Українців благодатного вогню!!
18.03.2026 16:39 Ответить
Занадто вони вже розквітли за час сво, навіть продавати іли за кордон почали.

18.03.2026 16:43 Ответить
Авіазавод по випуску Іл-76.

Гут !

.
18.03.2026 16:42 Ответить
18.03.2026 16:47 Ответить
всього 1000км
18.03.2026 16:49 Ответить
Чому ж так нескрєпно "авіастар", чому не "ваздушная звєзда"?
18.03.2026 17:00 Ответить
 
 