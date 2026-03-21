У Саратовській області РФ пролунали вибухи: виникла пожежа на НПЗ
У ніч на 21 березня в Саратовській області РФ пролунала серія вибухів у кількох містах, зокрема в Саратові та Енгельсі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
Вибухи та робота ППО
За повідомленнями місцевих джерел, у Саратові та Енгельсі були чутні вибухи, які пов’язують із атакою безпілотників. В Енгельсі, де розташована військова авіабаза, також повідомляли про роботу систем протиповітряної оборони.
Пожежа на нафтопереробному заводі
У Саратові, за попередніми даними, після вибухів виникла пожежа на нафтопереробному заводі. Місцеві мешканці публікують відео та фото заграви в районі промислового об’єкта.
За словами губернатора, внаслідок атаки БПЛА пошкоджено цивільну інфраструктуру. У кількох будинках в Енгельсі вибито шибки. Попередньо повідомлялося, що постраждалих немає.
В Саратові двоє людей звернулися по медичну допомогу. У місті також пошкоджено кілька житлових будинків - вибито частину вікон.
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