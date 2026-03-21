В Саратовской области РФ прогремели взрывы: возник пожар на НПЗ
В ночь на 21 марта в Саратовской области РФ прогремела серия взрывов в нескольких городах, в частности в Саратове и Энгельсе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Взрывы и работа ПВО
По сообщениям местных источников, в Саратове и Энгельсе были слышны взрывы, которые связывают с атакой беспилотников. В Энгельсе, где расположена военная авиабаза, также сообщали о работе систем противовоздушной обороны.
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе
В Саратове, по предварительным данным, после взрывов возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Местные жители публикуют видео и фото заграви в районе промышленного объекта.
По словам губернатора, в результате атаки БПЛА повреждена гражданская инфраструктура. В нескольких домах в Энгельсе выбиты стекла. Предварительно сообщалось, что пострадавших нет.
В Саратове два человека обратились за медицинской помощью. В городе также повреждены несколько жилых домов - выбита часть окон.
