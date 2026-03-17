ВСУ поразили ЗРК "ТОР-М2У" и БРК "Бастион" оккупантов, - Генштаб

16 марта и в ночь на 17 марта Силы обороны нанесли удары по военным объектам российских оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

Так, был атакован зенитный ракетный комплекс "ТОР-М2У" в районе Клинцев (Брянская обл., РФ), а также район сосредоточения ракетного дивизиона 15-й отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота РФ (имеет на вооружении БРК "Бастион") вблизи Верхнекурганного (ВОТ АР Крым).

Под ударом также узел связи россиян в районе Мангуша (ВОТ Донецкой обл.).

Читайте также: Третий день подряд: в Москве заявили об очередной атаке БПЛА

"Из объектов военной логистики противника поражен склад горюче-смазочных материалов в Мелитополе, а также склады боеприпасов в районах Степного и Терпиння (ВОТ Запорожской обл.). Также поражен учебно-тренировочный центр БПЛА в районе Генической Горки (ВОТ Херсонской обл.)", — говорится в сообщении.

Силы обороны поразили пункты управления БПЛА в районах Гуляйполя и Обратного Запорожской обл., а также районы сосредоточения живой силы противника вблизи Часова Яра Донецкой области.

В настоящее время масштабы нанесенного ущерба и потери противника уточняются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Раньше Урал был недосягаем для ударов Украины, а теперь - в зоне непосредственной угрозы, - Шойгу