ВСУ поразили ЗРК "ТОР-М2У" и БРК "Бастион" оккупантов, - Генштаб
16 марта и в ночь на 17 марта Силы обороны нанесли удары по военным объектам российских оккупантов.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, был атакован зенитный ракетный комплекс "ТОР-М2У" в районе Клинцев (Брянская обл., РФ), а также район сосредоточения ракетного дивизиона 15-й отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота РФ (имеет на вооружении БРК "Бастион") вблизи Верхнекурганного (ВОТ АР Крым).
Под ударом также узел связи россиян в районе Мангуша (ВОТ Донецкой обл.).
"Из объектов военной логистики противника поражен склад горюче-смазочных материалов в Мелитополе, а также склады боеприпасов в районах Степного и Терпиння (ВОТ Запорожской обл.). Также поражен учебно-тренировочный центр БПЛА в районе Генической Горки (ВОТ Херсонской обл.)", — говорится в сообщении.
Силы обороны поразили пункты управления БПЛА в районах Гуляйполя и Обратного Запорожской обл., а также районы сосредоточения живой силы противника вблизи Часова Яра Донецкой области.
В настоящее время масштабы нанесенного ущерба и потери противника уточняются.
