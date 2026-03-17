ЗСУ уразили ЗРК "ТОР-М2У" та БРК "Бастіон" окупантів, - Генштаб

16 березня та у ніч на 17 березня Сили оборони завдали ударів по військових об'єктах російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, атаковано зенітний ракетний комплекс "ТОР-М2У" у районі Клінців (Брянська обл., РФ), а також район зосередження ракетного дивізіону 15 окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту РФ (має на озброєнні БРК "Бастіон") поблизу Верхньокурганного (ТОТ АР Крим).

Під ударом також вузол зв’язку росіян у районі Мангуша (ТОТ Донецької обл.).

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"Із об’єктів військової логістики противника уражено склад пально-мастильних матеріалів у Мелітополі, а також складів боєприпасів у районах Степного та Терпіння (ТОТ Запорізької обл.). Також уражено навчально-тренувальний центр БпЛА у районі Генічеської Гірки (ТОТ Херсонської обл.)", - йдеться в повідомленні.

Сили оборони уразили пункти управління БпЛА у районах Гуляйполя та Обратного Запорізької обл., а також райони зосередження живої сили противника поблизу Часового Яру Донецької області.

Наразі масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.

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