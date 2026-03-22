Уражено два ЗРК "Бук", райони зосередження живої сили ворога та важливі об’єкти російських окупантів, - Генштаб

У рамках послідовних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора українські захисники продовжують завдавати ураження по важливих об’єктах ворога на його території та на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Удар по Брянщині

Як зазначається, минулої доби підрозділи Сил оборони України виявили та успішно уразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М1" в районі населеного пункту Пєрвоє мая, Брянської області РФ. Чергова одиниця засобів ворожої ППО виведена з ладу - зафіксовано пряме влучання в ціль.

Удар по Запорізькій області

Окрім того, у районі Старопетриківки (ТОТ Запорізької обл.) завдано удару по району зосередження ще одного зенітного ракетного комплексу - "Бук-М2". Детальна інформація щодо результату наразі уточнюється.

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Інші успішні ураження

"Разом з тим, українські захисники завдали успішних ударів по логістичному хабу та району зосередження противника поблизу Великої Новосілки на тимчасово окупованій території Донецької області, уразили командно–спостережний пункт в околицях Успенівки, пункт управління БпЛА неподалік Рівнопілля, зосередження живої сили поблизу Бердянська і Гуляйполя, що у Запорізькійобласті та ще один командно–спостережний пункт ворога на його території, біля Смородіно, Бєлгородської обл., РФ", - йдеться у повідомленні.

Втрати ворога уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України", - додали у Генштабі.

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