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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Уражено нафтовий термінал "Транснефть - порт Приморськ" та НПЗ в Уфі, - Генштаб

уражено порт

Вчора та у ніч на 23 березня Сили оборони України завдали уражень по важливих об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури Російської федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Уражено нафтовий термінал

Зокрема, як зазначається, уражено нафтовий термінал "Транснефть - порт Приморськ" (Приморськ, Ленінградська обл., РФ). За попередньою інформацією, уражено як резервуарний парк, так і нафтоналивну інфраструктуру. Підтверджується пожежа на території об’єкта.

Через порт "Приморськ" щорічно проходить близько 60 млн тонн нафти. Кошти від продажу нафти країна-агресор направляє на продовження війни проти України та забезпечення російської окупаційної армії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уражено два ЗРК "Бук", райони зосередження живої сили ворога та важливі об’єкти російських окупантів, - Генштаб

Уражено нафтопереробний завод

Також уражено нафтопереробний завод "Башнефть-Уфанефтехим" (Уфа, республіка Башкортостан, РФ) - підтверджується пожежа на території підприємства.

  • Нафтопереробний завод "Башнефть-Уфанефтехим" є важливою ланкою постачання пального для російських збройних сил. Його потужність з первинної переробки нафти становить близько 6–8 млн тонн на рік.
  • НПЗ розташований на значній відстані від державного кордону України, яка становить близько 1400 км.

Зазначені об’єкти забезпечують переробку нафти, зберігання та транспортування пально-мастильних матеріалів, що використовуються для потреб окупаційної армії.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

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"Сили оборони України продовжать уражати важливі об’єкти противника до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України", - наголошують у Генштабі.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про атаку дронів у Ленінградській області: пожежа у порту та пошкоджена інфраструктура. 

Автор: 

Генштаб ЗС (8566) Ленінградська область (50) НПЗ (1068) порт (2182) Удари по РФ (1069)
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