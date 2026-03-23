Уражено нафтовий термінал "Транснефть - порт Приморськ" та НПЗ в Уфі, - Генштаб
Вчора та у ніч на 23 березня Сили оборони України завдали уражень по важливих об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури Російської федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Уражено нафтовий термінал
Зокрема, як зазначається, уражено нафтовий термінал "Транснефть - порт Приморськ" (Приморськ, Ленінградська обл., РФ). За попередньою інформацією, уражено як резервуарний парк, так і нафтоналивну інфраструктуру. Підтверджується пожежа на території об’єкта.
Через порт "Приморськ" щорічно проходить близько 60 млн тонн нафти. Кошти від продажу нафти країна-агресор направляє на продовження війни проти України та забезпечення російської окупаційної армії.
Уражено нафтопереробний завод
Також уражено нафтопереробний завод "Башнефть-Уфанефтехим" (Уфа, республіка Башкортостан, РФ) - підтверджується пожежа на території підприємства.
- Нафтопереробний завод "Башнефть-Уфанефтехим" є важливою ланкою постачання пального для російських збройних сил. Його потужність з первинної переробки нафти становить близько 6–8 млн тонн на рік.
- НПЗ розташований на значній відстані від державного кордону України, яка становить близько 1400 км.
Зазначені об’єкти забезпечують переробку нафти, зберігання та транспортування пально-мастильних матеріалів, що використовуються для потреб окупаційної армії.
Масштаби завданих збитків уточнюються.
"Сили оборони України продовжать уражати важливі об’єкти противника до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України", - наголошують у Генштабі.
Що передувало?
Раніше повідомлялося про атаку дронів у Ленінградській області: пожежа у порту та пошкоджена інфраструктура.
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