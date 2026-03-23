Поражены вражеские средства ПВО, логистические объекты и склады с дронами, - Генштаб

Вчера и в ночь на 23 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российского агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удар по средствам ПВО

Так, как отмечается, были поражены средства противовоздушной обороны противника — зенитный ракетный комплекс "Тор" (Кураховка, ВОТ Донецкой обл.) и ЗРГК 2С6 "Тунгуска" в Брянской области РФ.

"Также наши воины наносили удары по радиолокационной станции "Небо-У" в районе Супонево Брянской области", — говорится в сообщении.

Степень повреждений объектов уточняется.

Читайте также: Поражены два ЗРК "Бук", районы сосредоточения живой силы врага и важные объекты российских оккупантов, - Генштаб

Удар по логистике РФ

Кроме того, поражены логистические объекты противника, в частности склад горюче-смазочных материалов (Ведмежье, ВОТ Луганской обл.), а также склад боеприпасов, склад материально-технических средств и склад ракетно-артиллерийского вооружения на временно оккупированной территории Донецкой области.

Также поражен склад хранения беспилотных летательных аппаратов в районе Старомихайловки и склады хранения БПЛА типа "Shahed" в Макеевке Донецкой области.

Указанные объекты использовались противником для обеспечения боевых действий, функционирования систем ПВО и применения беспилотных летательных аппаратов.

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"Силы обороны Украины продолжат наносить удары по важным военным объектам противника как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории Российской Федерации до полного прекращения вооруженной агрессии против Украины", — отмечают в Генштабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поражен Саратовский НПЗ, есть повреждения, - Генштаб

Что предшествовало?

Ранее сообщалось об атаке дронов в Ленинградской области: пожар в порту и поврежденная инфраструктура.

Впоследствии Генштаб подтвердил информацию и заявил, что поражены нефтяной терминал "Транснефть — порт Приморск" и НПЗ в Уфе.

Читайте также: В Саратовской области РФ прогремели взрывы: возник пожар на НПЗ