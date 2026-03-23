Поражены вражеские средства ПВО, логистические объекты и склады с дронами, - Генштаб
Вчера и в ночь на 23 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российского агрессора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удар по средствам ПВО
Так, как отмечается, были поражены средства противовоздушной обороны противника — зенитный ракетный комплекс "Тор" (Кураховка, ВОТ Донецкой обл.) и ЗРГК 2С6 "Тунгуска" в Брянской области РФ.
"Также наши воины наносили удары по радиолокационной станции "Небо-У" в районе Супонево Брянской области", — говорится в сообщении.
Степень повреждений объектов уточняется.
Удар по логистике РФ
Кроме того, поражены логистические объекты противника, в частности склад горюче-смазочных материалов (Ведмежье, ВОТ Луганской обл.), а также склад боеприпасов, склад материально-технических средств и склад ракетно-артиллерийского вооружения на временно оккупированной территории Донецкой области.
Также поражен склад хранения беспилотных летательных аппаратов в районе Старомихайловки и склады хранения БПЛА типа "Shahed" в Макеевке Донецкой области.
- Указанные объекты использовались противником для обеспечения боевых действий, функционирования систем ПВО и применения беспилотных летательных аппаратов.
- Масштабы нанесенного ущерба уточняются.
"Силы обороны Украины продолжат наносить удары по важным военным объектам противника как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории Российской Федерации до полного прекращения вооруженной агрессии против Украины", — отмечают в Генштабе.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось об атаке дронов в Ленинградской области: пожар в порту и поврежденная инфраструктура.
- Впоследствии Генштаб подтвердил информацию и заявил, что поражены нефтяной терминал "Транснефть — порт Приморск" и НПЗ в Уфе.
