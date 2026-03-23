Уражено ворожі засоби ППО, логістичні об’єкти та склади з дронами, - Генштаб

Вчора та у ніч на 23 березня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих військових об’єктів російського агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Удар по засобах ППО

Так, як зазначається, уражено засоби протиповітряної оборони противника - зенітний ракетний комплекс "Тор" (Курахівка, ТОТ Донецької обл.) та ЗРГК 2С6 "Тунгуска" у Брянській області РФ.

"Також наші воїни били по радіолокаційній станції "Небо-У" у районі Супоневого Брянської області", - йдеться у повідомленні.

Ступінь пошкоджень об'єктів уточнюється.

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Удар по логістиці РФ

Окрім того, уражено логістичні об'єкти противника, зокрема склад пально-мастильних матеріалів (Ведмеже, ТОТ Луганської обл.), а також склад боєприпасів, склад матеріально-технічних засобів та склад ракетно-артилерійського озброєння на тимчасово окупованій Донеччині.

Також уражено склад зберігання безпілотних літальних апаратів у районі Старомихайлівки та склади зберігання БпЛА типу "Shahed" у Макіївці Донецької області.

Зазначені об’єкти використовувалися противником для забезпечення бойових дій, функціонування систем ППО та застосування безпілотних літальних апаратів.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

"Сили оборони України продовжать уражати важливі військові об’єкти противника як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території російської федерації до повного припинення збройної агресії проти України", - наголошують у Генштабі.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося про атаку дронів у Ленінградській області: пожежа у порту та пошкоджена інфраструктура.

Згодом Генштаб підтвердив інформацію та заявив, що уражено нафтовий термінал "Транснефть - порт Приморськ" та НПЗ в Уфі.

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