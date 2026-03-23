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Новини Знищення російської техніки
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Уражено ворожі засоби ППО, логістичні об’єкти та склади з дронами, - Генштаб

уражено ппо

Вчора та у ніч на 23 березня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих військових об’єктів російського агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Удар по засобах ППО

Так, як зазначається, уражено засоби протиповітряної оборони противника - зенітний ракетний комплекс "Тор" (Курахівка, ТОТ Донецької обл.) та ЗРГК 2С6 "Тунгуска" у Брянській області РФ.

"Також наші воїни били по радіолокаційній станції "Небо-У" у районі Супоневого Брянської області", - йдеться у повідомленні.

Ступінь пошкоджень об'єктів уточнюється.

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Удар по логістиці РФ

Окрім того, уражено логістичні об'єкти противника, зокрема склад пально-мастильних матеріалів (Ведмеже, ТОТ Луганської обл.), а також склад боєприпасів, склад матеріально-технічних засобів та склад ракетно-артилерійського озброєння на тимчасово окупованій Донеччині.

Також уражено склад зберігання безпілотних літальних апаратів у районі Старомихайлівки та склади зберігання БпЛА типу "Shahed" у Макіївці Донецької області.

  • Зазначені об’єкти використовувалися противником для забезпечення бойових дій, функціонування систем ППО та застосування безпілотних літальних апаратів.
  • Масштаби завданих збитків уточнюються.

"Сили оборони України продовжать уражати важливі військові об’єкти противника як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території російської федерації до повного припинення збройної агресії проти України", - наголошують у Генштабі.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося про атаку дронів у Ленінградській області: пожежа у порту та пошкоджена інфраструктура.
  • Згодом Генштаб підтвердив інформацію та заявив, що уражено нафтовий термінал "Транснефть - порт Приморськ" та НПЗ в Уфі.

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Автор: 

Брянськ (163) Генштаб ЗС (8566) Макіївка (114) Донецька область (11399) Донецький район (68) Старомихайлівка (2) Удари по РФ (1069)
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