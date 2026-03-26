Поражены ЗРК "Тор-М1", склады боеприпасов, ГСМ и районы сосредоточения россиян, — Генштаб

В ночь на 26 марта Силы обороны Украины, в частности, поразили зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" в районе Айдара на временно оккупированной территории Луганской области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что еще было поражено

Как отмечается, также были поражены склады боеприпасов противника в районах Македоновки, Буряковой Балки на ВОТ Донецкой области.

Кроме того, украинские военные наносили удары по складам горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Айдар и Райгородка на Луганщине.

Кроме того, поражены два склада материально-технических средств и расположение ремонтного подразделения врага на ВОТ Луганской и Донецкой областей.

Удары по районам сосредоточения россиян

Как сообщили в Генштабе, украинские военные также нанесли удары по скоплениям живой силы противника:

возле Каменки на ВОТ Луганщины;

возле временно оккупированного Луганска Донецкой области.

Сообщается, что масштабы нанесенного ущерба и потери противника уточняются.