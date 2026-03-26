В Генштабе подтвердили поражение Киришского НПЗ в Ленинградской области РФ, - Генштаб
В ночь на 26 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу (г. Кириши, Ленинградская обл., РФ).
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
По предварительной информации, на территории предприятия возник пожар - загорелись установки первичной переработки нефти и два резервуара.
Результаты поражения и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Подробнее об НПЗ
Как отмечается, Киришкий НПЗ входит в тройку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ. Завод имеет установленную мощность переработки около 20–21 млн тонн нефти в год. На предприятие приходится более 6% от общего объема всей нефтепереработки страны-агрессора.
Мощности завода используются для производства широкой номенклатуры нефтепродуктов, в частности топлива, применяемого для обеспечения потребностей вооруженных сил государства-агрессора.
Удары будут продолжаться
"Силы обороны Украины продолжат системные меры по снижению военно-экономического потенциала Российской Федерации и уменьшению возможностей обеспечения оккупационных войск. Удары будут продолжаться до полного отказа страны-террориста от вооруженной агрессии против Украины", - подчеркнули в Генштабе.
Что предшествовало
Ранее командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт (Мадяр) Бровди сообщил, что украинские дроны поразили Киришкий нефтеперерабатывающий завод.
...стануть на коліна!
