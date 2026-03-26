В Генштабе подтвердили поражение Киришского НПЗ в Ленинградской области РФ, - Генштаб

Поражен Киришский НПЗ в Ленинградской области

В ночь на 26 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу (г. Кириши, Ленинградская обл., РФ).

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

По предварительной информации, на территории предприятия возник пожар - загорелись установки первичной переработки нефти и два резервуара.

Результаты поражения и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские удары остановили 40% мощностей России по экспорту нефти, - Reuters

Подробнее об НПЗ

Как отмечается, Киришкий НПЗ входит в тройку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ. Завод имеет установленную мощность переработки около 20–21 млн тонн нефти в год. На предприятие приходится более 6% от общего объема всей нефтепереработки страны-агрессора.

Мощности завода используются для производства широкой номенклатуры нефтепродуктов, в частности топлива, применяемого для обеспечения потребностей вооруженных сил государства-агрессора.

Читайте также: Поражен авиастроительный завод "Авиастар" в Ульяновской области РФ, — Генштаб

Удары будут продолжаться

"Силы обороны Украины продолжат системные меры по снижению военно-экономического потенциала Российской Федерации и уменьшению возможностей обеспечения оккупационных войск. Удары будут продолжаться до полного отказа страны-террориста от вооруженной агрессии против Украины", - подчеркнули в Генштабе.

Читайте также: Силы обороны Украины нанесли удар по авиаремонтному заводу в Новгородской области РФ, - Генштаб

Что предшествовало

Ранее командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт (Мадяр) Бровди сообщил, что украинские дроны поразили Киришкий нефтеперерабатывающий завод.

ну от і добренько..
26.03.2026 17:31 Ответить
ТІльки коли під бомбами будуть гинути МОСКВИЧІ причому сотнями в день - буде толк. Все інше їм до одного місця.
26.03.2026 17:37 Ответить
І що тоді станеться? Вони всі вийдуть на Болотну площу і Я-А-А-АК...
...стануть на коліна!
26.03.2026 17:47 Ответить
Туристична агенція "Пазалатому кальцу - плі!"...
26.03.2026 17:37 Ответить
Так уразили чи розхерачили, як вони наші об'єкти?
26.03.2026 17:45 Ответить
"Усюди, де не бачу, і-бачу хробаків. Знимкують Птахи Мадяра."
https://www.youtube.com/watch?v=D7-zHlKw2oQ&list=RD43GIk0Hgh_c&index=12
26.03.2026 17:45 Ответить
Та шо ж це таке коїться з кацапськими НПЗ?! Прямо, інфекція якась!
26.03.2026 17:52 Ответить
Ящур.
26.03.2026 17:56 Ответить
 
 