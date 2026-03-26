Удары по нефтебазам РФ: поражен Киришский НПЗ и снова атаковано "Усть-Лугу"

Поражен Киришский НПЗ после атак на "Приморск" и "Усть-Лугу" — Бровди

Украинские дроны нанесли удар по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу после атак на "Приморск" и "Усть-Лугу". Последний терминал подвергся повторной атаке 25 марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт (Мадяр) Бровди.

"Понедельник, 23 марта, – остановлена перевалка терминала "Транснефть-Приморск"; в тот же день, по иронии судьбы, возобновил работу альтернативный терминал "Усть-Луга", который был остановлен из-за визитов вежливости украинских дронов", – говорится в сообщении.

Бродви отметил, что по "Усть-Луге" был нанесен повторный удар уже 25 марта.

"Четверг, 26 марта, – прикурил крупнейший в регионе Киришевский НПЗ, принимающий по нефтепроводу сибирскую нефть на переработку в ленинградском регионе с последующей прокачкой в вышеупомянутые порты для экспорта. Тройничок определяет периметр действий. Комплексный удар по "Тройничку" был нанесен силами подразделений глубокого поражения Сил обороны Украины, в том числе "Птахами" СБС. Сегодняшний удар по "Кинефу" (Киришский НПЗ) был осуществлен "Птахами" 1-го отряда СБС совместно с силами и средствами СБУ", – рассказал он.

По словам командующего СБС, Финский залив сейчас затянут дымом, местами наблюдается заря.

"Ритмично демилитаризуя нефтяные артерии, переработку и экспорт сырья противника, мы затрудняем финансирование наращивания противником потенциала червячной армии, а также таможенный контроль "утечки" нефти через Балтику", – написал Бровди.

Что предшествовало?

Этой ночью Ленинградскую область снова атаковали беспилотники. По информации российских СМИ, был поражен район Киришского НПЗ, работала ПВО в Выборге.

26.03.2026 12:35 Ответить
Картина роботи групи Українців, «Сходження на московію, благодатного вогню з вечірнього Києва», маслом і салом по орків мурсалам, кисть, 2026 рік.
Після завершення виставки в Україні, картина з підписами авторів, буде передана у дар Білому Дому, шестиразовому ігруну на кляшці для гольфу, Д. Трампу та його зятьку Кушнеру.
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!
26.03.2026 12:55 Ответить
Балтійська епопея (Частина 1)
https://defence-line.info/?p=12869
26.03.2026 12:56 Ответить
 
 