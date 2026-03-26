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Новини Удари по нафтопортах РФ
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Удари по нафтобазах РФ: уражено Киришський НПЗ і знову атаковано "Усть-Лугу"

Уражено Киришський НПЗ після атак на "Приморськ" і "Усть-Лугу" — Бровді

Українські дрони вразили Киришський нафтопереробний завод після атак на "Приморськ" і "Усть-Лугу". Останній термінал повторно атакували 25 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт (Мадяр) Бровді.

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"Понеділок, 23 березня, – зупинено перевалку терміналу "Транснефть-Приморськ"; того самого дня за іронією відновив роботу альтернативний термінал "Усть-Луга", що був зупинений з причини візитів ввічливості українських дронів", – йдеться в повідомленні.

Бродві зазначив,  що по "Усть-Лузі" було завдано повторного удару вже 25 березня.

"Четвер, 26 березня, – прикурив найбільший у регіоні Киришівський НПЗ, що приймає нафтогоном сибірську нафту на переробку у ленінградському регіоні з подальшою прокачкою у вищезгадані порти для експорту. Трійничок визначає периметр дій. Комплексний тур трійничком здійснено засобами підрозділів глибинного ураження Сил Оборони Украіни, в тому числі Птахів СБС. Сьогоднішній тріп на Кинеф (Киришський НПЗ) реалізовано Птахами 1 оц СБС сумісно з силами та засобами СБУ", – розповів він.

За словами командувача СБС, Фінська затока зараз затягнена димом, місцями спостерігається заграва.

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"Ритмічно демілітаризуючи нафтові артерії, переробку та експорт сировини противника, ускладнюємо фінансування нарощування противником спроможностей хробачого війська, а також цолл-контроль "витоку" нафти через Балтику", – написав Бровді.

Що передувало?

Цієї ночі Ленінградську область знову атакували безпілотники. За інформацією російських ЗМІ, уражено район Киришського НПЗ, працювала ППО у Виборзі.

Автор: 

Ленінградська область (50) НПЗ (1073) Бровді Роберт Мадяр (142) Сили безпілотних систем (552)
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