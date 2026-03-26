У Генштабі підтвердили ураження Кіриського НПЗ у Ленінградській області РФ

У ніч на 26 березня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по Кіриському нафтопереробному заводу (м. Кіриші, Ленінградська обл., РФ).

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

За попередньою інформацією, виникла пожежа на території підприємства - займання установок первинної переробки нафти і двох резервуарів.

Результат ураження та масштаби завданих збитків уточнюються.

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Детальніше про НПЗ

Як зазначається, Кіриський НПЗ входить до трійки найбільших нафтопереробних заводів РФ. Завод має встановлену потужність переробки близько 20–21 млн тонн нафти на рік. На підприємство припадає понад 6% від загального обсягу всієї нафтопереробки країни-агресора.

Потужності заводу використовуються для виробництва широкої номенклатури нафтопродуктів, зокрема пального, що застосовується для забезпечення потреб збройних сил держави-агресора.

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Удари триватимуть

"Сили оборони України продовжать системні заходи зі зниження воєнно-економічного потенціалу російської федерації та зменшення можливостей забезпечення окупаційних військ. Удари триватимуть до повної відмови країни-терориста від збройної агресії проти України", - наголосили в Генштабі.

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Що передувало

Раніше командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт (Мадяр) Бровді повідомив, що українські дрони уразили Кіриський нафтопереробний завод