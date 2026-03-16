Бійці ССО знищують окупанта у ближньому бою поблизу Покровська: "Вы кто такие?", - "Ми - ЗСУ!". ВIДЕО
Оператори 144 центру ССО успішно провели операцію із зачистки будівлі, зайнятої ворогом, на Покровському напрямку. Як повідомляє Цензор.НЕТ, спеціальні дії відбулися взимку 2025 року силами групи "Єгермейстер".
Під час огляду приміщення оператори помітили силует ворога у відображенні дзеркала. Діючи згідно з тактикою ближнього бою, спецпризначенці застосували гранати та здійснили простріл секторів із вигідних позицій.
Окупант продовжував чинити опір, ігноруючи пропозиції здатися в полон. У результаті послідовних дій групи "Єгермейстер" окупанта було знищено. Будинок успішно зачистили, після чого група без втрат перейшла до виконання завдань у наступних будівлях.
Топ коментарі
+20 Вячеслав Crane
показати весь коментар16.03.2026 13:10 Відповісти Посилання
+10 Грицько Добрий
показати весь коментар16.03.2026 13:16 Відповісти Посилання
+9 Владислав Ткаченко #456666
показати весь коментар16.03.2026 13:53 Відповісти Посилання
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