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Новини Відео Ближній стрілецький бій Бойові дії на Покровському напрямку
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Бійці ССО знищують окупанта у ближньому бою поблизу Покровська: "Вы кто такие?", - "Ми - ЗСУ!". ВIДЕО

Оператори 144 центру ССО успішно провели операцію із зачистки будівлі, зайнятої ворогом, на Покровському напрямку. Як повідомляє Цензор.НЕТ, спеціальні дії відбулися взимку 2025 року силами групи "Єгермейстер".

Під час огляду приміщення оператори помітили силует ворога у відображенні дзеркала. Діючи згідно з тактикою ближнього бою, спецпризначенці застосували гранати та здійснили простріл секторів із вигідних позицій.

Окупант продовжував чинити опір, ігноруючи пропозиції здатися в полон. У результаті послідовних дій групи "Єгермейстер" окупанта було знищено. Будинок успішно зачистили, після чого група без втрат перейшла до виконання завдань у наступних будівлях.

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Донецька область (11364) ССО Сили спеціальних операцій (716) Покровськ (1350) бій (251) Покровський район (1791)
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Топ коментарі
+20
це був невідомо чим мотивований ворог, добре що його вбили, і при цьому не зазнали смерті і поранень наші бійці, ну хоч розрахувалися з окупантом за зруйновану українську хату
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16.03.2026 13:10 Відповісти
+10
Який братан?
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16.03.2026 13:16 Відповісти
+9
тамбовский волк ему братан
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16.03.2026 13:53 Відповісти

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