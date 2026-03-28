Бійці 53-ї ОМБр стрілецькою зброєю перехопили та знищили в повітрі "пташки" ворога. ВIДЕО
На одній із ділянок фронту військовослужбовці 53-ї окремої механізованої бригади Третього армійського корпусу здійснюють протидію ворожим безпілотникам, застосовуючи стрілецьку зброю для їх перехоплення у повітрі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці відкривають вогонь по дронах, щоб не допустити їх наближення до українських позицій.
Кадри бойової роботи зафіксував один з українських захисників самохідного артилерійського дивізіону на камеру GoPro.
Також додається, що пересування бійців підрозділу супроводжується необхідністю одночасного контролю повітряного простору та знищення "пташок" противника.
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