Бойцы 53-й ОМБр стрелковым оружием перехватили и уничтожили в воздухе "птичек" врага. ВИДЕО
На одном из участков фронта военнослужащие 53-й отдельной механизированной бригады Третьего армейского корпуса противодействуют вражеским беспилотникам, применяя стрелковое оружие для их перехвата в воздухе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы открывают огонь по дронам, чтобы не допустить их приближения к украинским позициям.
Кадры боевых действий зафиксировал один из украинских защитников самоходного артиллерийского дивизиона на камеру GoPro.
Также добавляется, что передвижение бойцов подразделения сопровождается необходимостью одновременного контроля воздушного пространства и уничтожения "птичек" противника.
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Странно что Windows Media Player этот файл не проигрывает нормально..