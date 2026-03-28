Бойцы 53-й ОМБр стрелковым оружием перехватили и уничтожили в воздухе "птичек" врага. ВИДЕО

На одном из участков фронта военнослужащие 53-й отдельной механизированной бригады Третьего армейского корпуса противодействуют вражеским беспилотникам, применяя стрелковое оружие для их перехвата в воздухе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы открывают огонь по дронам, чтобы не допустить их приближения к украинским позициям.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Кадры боевых действий зафиксировал один из украинских защитников самоходного артиллерийского дивизиона на камеру GoPro.

Также добавляется, что передвижение бойцов подразделения сопровождается необходимостью одновременного контроля воздушного пространства и уничтожения "птичек" противника.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники "Феникса" ликвидировали 19 штурмовиков ВС РФ на Добропольском направлении. ВИДЕО

Смотрите также: Оккупант на поле боя теряет голову после выстрелов украинского воина из автомата. ВИДЕО 18+