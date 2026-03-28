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Бойцы 53-й ОМБр стрелковым оружием перехватили и уничтожили в воздухе "птичек" врага. ВИДЕО

На одном из участков фронта военнослужащие 53-й отдельной механизированной бригады Третьего армейского корпуса противодействуют вражеским беспилотникам, применяя стрелковое оружие для их перехвата в воздухе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы открывают огонь по дронам, чтобы не допустить их приближения к украинским позициям.

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Кадры боевых действий зафиксировал один из украинских защитников самоходного артиллерийского дивизиона на камеру GoPro.

Также добавляется, что передвижение бойцов подразделения сопровождается необходимостью одновременного контроля воздушного пространства и уничтожения "птичек" противника.

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Автор: 

армия РФ (23251) уничтожение (10184) 53 отдельная механизированная бригада (189) дроны (7553) Третий армейский корпус (147)
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Топ комментарии
+2
Я скачав , щоб подивитись.
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28.03.2026 18:47 Ответить
+1
Да, попробовал посмотреть этот видеофайл в VLC-плейере - получилось!
Странно что Windows Media Player этот файл не проигрывает нормально..
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02.04.2026 11:05 Ответить

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