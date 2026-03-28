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Пограничники "Феникса" ликвидировали 19 штурмовиков ВС РФ на Добропольском направлении. ВИДЕО
На Добропольском направлении операторы дронов пограничного подразделения "Феникс" провели боевые действия по поражению сил противника в зоне своей ответственности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате было ликвидировано 19 российских штурмовиков, а также поражена техника и укрытия противника.
В частности, на обнародованных кадрах зафиксировано уничтожение замаскированной артиллерийского орудия, автомобилей и мотоциклов врага.
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