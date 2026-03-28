Пограничники "Феникса" ликвидировали 19 штурмовиков ВС РФ на Добропольском направлении. ВИДЕО

На Добропольском направлении операторы дронов пограничного подразделения "Феникс" провели боевые действия по поражению сил противника в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате было ликвидировано 19 российских штурмовиков, а также поражена техника и укрытия противника.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В частности, на обнародованных кадрах зафиксировано уничтожение замаскированной артиллерийского орудия, автомобилей и мотоциклов врага.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант на поле боя теряет голову после выстрелов украинского воина из автомата. ВИДЕО 18+

Смотрите также: Бойцы 66-й ОМБр сбили 8 разведывательных БПЛА оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО