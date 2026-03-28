Прикордонники "Фенікса" ліквідували 19 штурмовиків ЗС РФ на Добропільському напрямку. ВIДЕО

На Добропільському напрямку оператори дронів прикордонного підрозділу "Фенікс" провели бойову роботу з ураження сил противника у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті було ліквідовано 19 російських штурмовиків, а також уражено техніку та укриття противника.

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Зокрема, на оприлюднених кадрах зафіксовано знищення замаскованої артилерійської гармати, автівок та мотоциклів ворога.

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