Дрони Сил безпілотних систем знищили склади, ППО і САУ окупантів. ВIДЕО

Оператори Сил безпілотних систем завдали серії ударів по важливих цілях російських військ, уразивши засоби протиповітряної оборони, склади, техніку та пускові установки безпілотників на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, удари були скоординовані Центром глибинного ураження СБС.

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Зокрема уражено:

Пускові мобільні установки дронів "Гербера"/Shahed (Донецький аеропорт);

ЗРК "Тор-М2" (ТОТ Луганської області);

ЗРК "Тор-М1" (ТОТ Запорізької області);

Склад РЕБ та боєкомплекту, майстерня РЕБ (н.п. Луганське, ТОТ Донецької області);

Склад МТЗ (н.п. Благовіщенка, ТОТ Херсонської області);

Склад ПММ (н.п. Айдар, ТОТ Луганської області);

Склад МТЗ та боєприпасів (н.п. Мангуш, ТОТ Донецької області);

Вежі та комунікаційні вузли (н.п. Мангуш, ТОТ Донецької області);

САУ "Гвоздика" (ТОТ Луганської області).

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