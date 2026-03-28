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Воїни Одеського прикордонного загону знищили 9 "Шахедів" над Чорним морем. ВIДЕО
Під час чергової масованої нічної атаки російських безпілотників військовослужбовці Одеського прикордонного загону знищили 9 ударних БпЛА типу "Шахед" над акваторією Чорного моря.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, повітряні цілі були своєчасно виявлені та уражені в зоні відповідальності підрозділу.
За наявною інформацією, противник вкотре намагався атакувати цивільну та критичну інфраструктуру регіону, застосувавши ударні безпілотники.
Втім завдяки злагодженим діям і професійній роботі вогневих груп усі виявлені цілі були знищені.
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