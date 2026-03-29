ССО уразили низку цілей ЗС РФ на ТОТ, серед них полігон "Восточний" на Запоріжжі. ВIДЕО

Підрозділи "Middle Strike" Сил спеціальних операцій у взаємодії з рухом опору на тимчасово окупованих територіях завдали серії ударів по військових цілях ЗС РФ, уразивши логістичні об’єкти, пункти управління та місця зосередження особового складу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, атаки здійснювалися протягом останніх кількох днів та вплинули на темпи бойових дій противника.

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Зокрема, у районі Великої Новосілки на Донеччині Сили спеціальних операцій уразили чотири військові об’єкти: логістичний хаб, місце зосередження особового складу, пункт управління військами та логістичний пункт.

Крім того, у Севастополі було завдано удару по базі операторів морських безекіпажних катерів, де кілька дронів досягли цілей.

Також поблизу населеного пункту Новопетрівка на Запоріжжі ССО уразили російський полігон "Восточний", де розміщувалися особовий склад, техніка та майно противника.

Кадри опубліковані у соцмережах.

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