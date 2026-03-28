Дронарі "Феніксу" уразили рідкісну станцію захищеного зв’язку окупантів вартістю $600 тисяч. ВIДЕО

Оператори дронів прикордонного підрозділу "Фенікс" уразили радіорелейну станцію Р-416Г-МС російських військ, яка використовується для забезпечення зв’язку на рівні бригад.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ця техніка є критично важливою для передачі захищених даних між підрозділами противника на відстань до 40 кілометрів.

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За наявною інформацією, орієнтовна вартість такої станції становить близько $600 тисяч.

Зазначається, що це лише другий публічно зафіксований випадок ураження подібної техніки з початку повномасштабної війни.

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