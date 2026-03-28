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Український наземний робот протаранив FPV-дрон рашистів під час спроби атаки на Костянтинівському напрямку. ВIДЕО
У мережі оприлюднили кадри, на яких український наземний роботизований комплекс під час бойової роботи вступає у протидію з ворожим FPV-дроном на Костянтинівському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, безпілотник противника намагався уразити НРК Сил оборони України, однак атака виявилася невдалою.
Пілот наземного комплексу своєчасно зреагував та виконав маневр відходу, змусивши дрон противника набрати швидкість для атаки.
У вирішальний момент НРК рушив уперед і здійснив таран, знищивши ворожий дрон.
Топ коментарі
+9 Яр Холодний
показати весь коментар28.03.2026 15:32 Відповісти Посилання
+9 Александр Иванов #442761
показати весь коментар28.03.2026 16:00 Відповісти Посилання
+7 Коди Смарт
показати весь коментар28.03.2026 15:27 Відповісти Посилання
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