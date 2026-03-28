Український наземний робот протаранив FPV-дрон рашистів під час спроби атаки на Костянтинівському напрямку. ВIДЕО

У мережі оприлюднили кадри, на яких український наземний роботизований комплекс під час бойової роботи вступає у протидію з ворожим FPV-дроном на Костянтинівському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, безпілотник противника намагався уразити НРК Сил оборони України, однак атака виявилася невдалою.

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Пілот наземного комплексу своєчасно зреагував та виконав маневр відходу, змусивши дрон противника набрати швидкість для атаки.

У вирішальний момент НРК рушив уперед і здійснив таран, знищивши ворожий дрон.

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