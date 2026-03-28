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Новини Відео Знищення російських безпілотників Наземні роботизовані комплекси НРК Костянтинівський напрямок
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Український наземний робот протаранив FPV-дрон рашистів під час спроби атаки на Костянтинівському напрямку. ВIДЕО

У мережі оприлюднили кадри, на яких український наземний роботизований комплекс під час бойової роботи вступає у протидію з ворожим FPV-дроном на Костянтинівському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, безпілотник противника намагався уразити НРК Сил оборони України, однак атака виявилася невдалою.

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Пілот наземного комплексу своєчасно зреагував та виконав маневр відходу, змусивши дрон противника набрати швидкість для атаки.

У вирішальний момент НРК рушив уперед і здійснив таран, знищивши ворожий дрон.

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Автор: 

знищення (10503) Донецька область (11462) ЗСУ (8941) дрони (8641) Краматорський район (1329) Костянтинівка (608) НРК наземний роботизований комплекс (153)
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Топ коментарі
+9
Щось не "вкурюю" - так НРК залишився цілим? Тоді оператор - "віртуоз"... По аналогії - у часи ІІ Світової війни тільки одиниці льотчиків, після здійснення тарану ЛА противника, зуміли посадить свої літаки, відбувшись незначними ушкодженнями власного ЛА...
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28.03.2026 15:32 Відповісти
+9
Дрон вдарився одним чи двома гвинтами о НРК його закрутило й відкинуло без детонації.
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28.03.2026 16:00 Відповісти
+7
Війна роботів,можна звук з "Термінатора" накладати",майбутнє вже наступило.
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28.03.2026 15:27 Відповісти

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