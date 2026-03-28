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Украинский наземный робот протаранил FPV-дрон рашистов во время попытки атаки на Константиновском направлении. ВИДЕО

В сети появились кадры, на которых украинский наземный роботизированный комплекс во время боевых действий вступает в противодействие с вражеским FPV-дроном на Константиновском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, беспилотник противника пытался поразить НРК Сил обороны Украины, однако атака оказалась неудачной.

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Пилот наземного комплекса своевременно среагировал и выполнил маневр отхода, заставив дрон противника набрать скорость для атаки.

В решающий момент НРК двинулся вперед и совершил таран, уничтожив вражеский дрон.

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Автор: 

уничтожение (10184) Донецкая область (12579) ВСУ (7931) дроны (7553) Краматорский район (1311) Константиновка (2010) НРК наземный роботизированный комплекс (146)
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Топ комментарии
+9
Щось не "вкурюю" - так НРК залишився цілим? Тоді оператор - "віртуоз"... По аналогії - у часи ІІ Світової війни тільки одиниці льотчиків, після здійснення тарану ЛА противника, зуміли посадить свої літаки, відбувшись незначними ушкодженнями власного ЛА...
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28.03.2026 15:32 Ответить
+9
Дрон вдарився одним чи двома гвинтами о НРК його закрутило й відкинуло без детонації.
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28.03.2026 16:00 Ответить
+7
Війна роботів,можна звук з "Термінатора" накладати",майбутнє вже наступило.
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28.03.2026 15:27 Ответить

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