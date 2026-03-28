Украинский наземный робот протаранил FPV-дрон рашистов во время попытки атаки на Константиновском направлении. ВИДЕО

В сети появились кадры, на которых украинский наземный роботизированный комплекс во время боевых действий вступает в противодействие с вражеским FPV-дроном на Константиновском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, беспилотник противника пытался поразить НРК Сил обороны Украины, однако атака оказалась неудачной.

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Пилот наземного комплекса своевременно среагировал и выполнил маневр отхода, заставив дрон противника набрать скорость для атаки.

В решающий момент НРК двинулся вперед и совершил таран, уничтожив вражеский дрон.

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