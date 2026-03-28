Дронари "Феникса" поразили редкую станцию защищенной связи оккупантов стоимостью $600 тысяч. ВИДЕО
Операторы дронов пограничного подразделения "Феникс" поразили радиорелейную станцию Р-416Г-МС российских войск, которая используется для обеспечения связи на уровне бригад.
Как сообщает Цензор.НЕТ, эта техника имеет критически важное значение для передачи защищенных данных между подразделениями противника на расстояние до 40 километров.
По имеющейся информации, ориентировочная стоимость такой станции составляет около $600 тысяч.
Отмечается, что это лишь второй публично зафиксированный случай поражения подобной техники с начала полномасштабной войны.
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