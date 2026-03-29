Морпехи 37-й бригады отбили штурм оккупантов на Александровском направлении. ВИДЕО
Утром 28 марта 2026 года российские войска предприняли попытку неудачного масштабного наступления в зоне ответственности 37-й отдельной бригады морской пехоты на Александровском направлении, задействовав значительные силы пехоты и бронетехники.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по состоянию на 14:00 штурм был остановлен, а ситуация в зоне ответственности бригады стабилизирована.
По информации бригады, это была самая мощная атака на этом направлении с начала года, однако противник не смог добиться успеха.
В результате боевых действий враг безвозвратно потерял 27 рашистов, а также танк, 2 квадроцикла и 2 мотоцикла.
Видео боевых действий украинских защитников опубликовано в Telegram-канале.
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