Морпіхи 37-ї бригади відбили штурм окупантів на Олександрівському напрямку. ВIДЕО

Вранці 28 березня 2026 року російські війська здійснили спробу невдалого масштабного наступу в операційній смузі 37-ї окремої бригади морської піхоти на Олександрівському напрямку, залучивши значну кількість піхоти та бронетехніки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, станом на 14:00 штурм було зупинено, а ситуацію у смузі відповідальності бригади стабілізовано.

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За інформацією бригади, це була найпотужніша атака на цьому напрямку з початку року, однак противник не зміг досягнути успіху.

У результаті бойових дій ворог безповоротно втратив 27 рашистів, а також танк, 2 квадроцикли та 2 мотоцикли.

Відео бойової роботи українських захисників оприлюднено у телеграм-каналі.

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