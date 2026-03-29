Пілоти СБС уразили 3 РСЗВ "Смерч/Торнадо-С" у Криму. ВIДЕО

Оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем завдали ударів по базі реактивних систем залпового вогню БМ-30 "Смерч/Торнадо-С" російських військ на тимчасово окупованій території Криму, а також по паливній логістиці противника на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, удари були здійснені у взаємодії з розвідкою СБУ та за координацією Центру глибинного ураження СБС.

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За наявною інформацією, унаслідок атаки було знищено три РСЗВ та транспортно-заряджальну машину, які раніше вважалися важкодоступними цілями через дальність застосування до 120 кілометрів.

Крім того, поблизу населеного пункту Новосвітлівка на тимчасово окупованій території Луганської області українські оператори знищили цистерни з паливом, що забезпечували логістику противника.

Кадри бойової роботи оприлюднив командувач СБС Роберт Бровді.

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