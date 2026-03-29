Дрони СБУ вдруге за тиждень уразили нафтотермінал "Усть-Луга" на Балтиці. ВIДЕО

Цієї ночі далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно відпрацювали по інфраструктурі нафтового термінала порту "Усть-Луга" в Ленінградській області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ключовий морський порт РФ на Балтиці

Як зазначається, це ключовий морський порт РФ на Балтиці. Через нього здійснюється експорт нафти, у тому числі з використанням суден так званого тіньового флоту.

"СБУ спільно з Силами оборони продовжує системну роботу для зниження фінансових і логістичних можливостей ворога. Адже всі нафтові обʼєкти фактично є частиною російського ВПК та забезпечують надходження до бюджету рф коштів, які йдуть на війну проти України. Тож спецоперації, що протидіють цьому, триватимуть і надалі. Росія заплатить високу ціну за свою агресію", - зазначив т. в. о. голови СБУ генерал-майор Євгеній Хмара.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілоти СБС уразили 3 РСЗВ "Смерч/Торнадо-С" у Криму. ВIДЕО

Зафіксовано серйозні ураження

Внаслідок сьогоднішньої атаки зафіксовано серйозні ураження та пожежу.

Нагадаємо, що СБУ вже чотири рази за останній тиждень успішно уразила нафтову інфраструктуру ворога на Балтійському морі.

Попередні операції відбулись у тісній взаємодії з ГУР, ССО, СБС, ДПСУ та СЗР.

Раніше дрони Служби та Сил оборони влаштували "бавовну" на ще одному важливому експортному нафтовому хабі рф на Балтійському морі - в порту "Приморськ".

Внаслідок цих ударів зафіксовано пожежі та ураження низки цистерн.

Читайте: Уражено "Ярославський" НПЗ та низку об’єктів російських окупантів, - Генштаб

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що дрони знову атакували Ленінградську область: порт Усть-Луга пошкоджено, смог від пожеж накрив Санкт-Петербург.

У ніч на 25 березня Ленінградську область РФ атакували дрони. Унаслідок атаки спалахнула сильна пожежа у порту Усть-Луга, який є другим найбільшим вузлом експорту російської нафти на Балтійському морі.

У цьому порту дрони влучили в об'єкти найбільшого виробника скрапленого газу в Росії "Новатек". Після удару там зупинили відвантаження нафти та нафтопродуктів.

У ніч на 27 березня Сили оборони України повторно уразили дронами порт Усть-Луга.

Дивіться також: У РФ під ударом дронів опинився найбільший виробник добрив у Європі. ВІДЕО+ФОТО