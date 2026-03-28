Уражено "Ярославський" НПЗ та низку об’єктів російських окупантів, - Генштаб
В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 28 березня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Ярославський" у Ярославської області РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Удар по Ярославському НПЗ
Як зазначається, зафіксовано влучання по території заводу з подальшою пожежею.
Ярославський НПЗ - стратегічно важливе підприємство та один із ключових об’єктів російської нафтопереробної галузі. Потужність переробки – близько 15 млн тонн нафти на рік. Продукція Ярославського НПЗ включає бензин, дизель, реактивне пальне та є критично важливою для логістики ворожої армії.
Ступінь збитків уточнюється.
Інші успішні ураження
Окрім того, впродовж минулої доби, Сили оборони успішно уразили склади пально-мастильних матеріалів в околицях Донецька, боєприпасів - поблизу Мангуша та Глибокого, ремонтний підрозділ - в районі Прохорівки, що на тимчасово окупованій Донеччині, пункт управління БпЛА - біля Нової Каховки та командно-спостережний пункт противника - поблизу Любимівки, що на Херсонщині.
Також уражено район зосередження живої сили у районі Січневого на Дніпропетровщині, склад матеріально-технічних засобів поблизу Міжгір’я на тимчасово окупованій території українського Криму, а також місце зберігання пально-мастильних матеріалів на ворожій території поблизу Унечі Брянської області рф.
У Ленінградській області станом на ранок тривають пожежі на територіях нафтопереробного заводу "НОВАТЕК-Усть-Луга" та нафтового терміналу "Транснєфть-порт Приморск".
Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора.
Раніше повідомлялося, що в РФ атаковано великий НПЗ у Ярославлі: на заводі спалахнули пожежі.
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