Поражен "Ярославский" НПЗ и ряд объектов российских оккупантов, - Генштаб
В рамках мер по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 28 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Ярославский" в Ярославской области РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удар по Ярославскому НПЗ
Как отмечается, зафиксировано попадание по территории завода с последующим возгоранием.
Ярославский НПЗ - стратегически важное предприятие и один из ключевых объектов российской нефтеперерабатывающей отрасли. Мощность переработки - около 15 млн тонн нефти в год. Продукция Ярославского НПЗ включает бензин, дизель, реактивное топливо и является критически важной для логистики вражеской армии.
Степень ущерба уточняется.
Другие успешные поражения
Кроме того, за прошедшие сутки Силы обороны успешно поразили склады горюче-смазочных материалов в окрестностях Донецка, боеприпасов - вблизи Мангуша и Глубокого, ремонтное подразделение - в районе Прохоровки, что на временно оккупированной территории Донецкой области, пункт управления БПЛА - возле Новой Каховки и командно-наблюдательный пункт противника - вблизи Любимовки, что в Херсонской области.
Также поражен район сосредоточения живой силы в районе Сичневого в Днепропетровской области, склад материально-технических средств вблизи Межгорья на временно оккупированной территории украинского Крыма, а также место хранения горюче-смазочных материалов на вражеской территории вблизи Унечи Брянской области РФ.
В Ленинградской области по состоянию на утро продолжаются пожары на территориях нефтеперерабатывающего завода "НОВАТЭК-Усть-Луга" и нефтяного терминала "Транснефть-порт Приморск".
Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора.
Ранее сообщалось, что в РФ атакован крупный НПЗ в Ярославле: на заводе вспыхнули пожары.
