Поражен "Ярославский" НПЗ и ряд объектов российских оккупантов, - Генштаб

В рамках мер по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 28 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Ярославский" в Ярославской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удар по Ярославскому НПЗ

Как отмечается, зафиксировано попадание по территории завода с последующим возгоранием.

Ярославский НПЗ - стратегически важное предприятие и один из ключевых объектов российской нефтеперерабатывающей отрасли. Мощность переработки - около 15 млн тонн нефти в год. Продукция Ярославского НПЗ включает бензин, дизель, реактивное топливо и является критически важной для логистики вражеской армии.

Степень ущерба уточняется.

Другие успешные поражения

Кроме того, за прошедшие сутки Силы обороны успешно поразили склады горюче-смазочных материалов в окрестностях Донецка, боеприпасов - вблизи Мангуша и Глубокого, ремонтное подразделение - в районе Прохоровки, что на временно оккупированной территории Донецкой области, пункт управления БПЛА - возле Новой Каховки и командно-наблюдательный пункт противника - вблизи Любимовки, что в Херсонской области.

Также поражен район сосредоточения живой силы в районе Сичневого в Днепропетровской области, склад материально-технических средств вблизи Межгорья на временно оккупированной территории украинского Крыма, а также место хранения горюче-смазочных материалов на вражеской территории вблизи Унечи Брянской области РФ.



В Ленинградской области по состоянию на утро продолжаются пожары на территориях нефтеперерабатывающего завода "НОВАТЭК-Усть-Луга" и нефтяного терминала "Транснефть-порт Приморск".



Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора.

Ранее сообщалось, что в РФ атакован крупный НПЗ в Ярославле: на заводе вспыхнули пожары.