В РФ атакован крупный НПЗ в Ярославле: на заводе вспыхнули пожары. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на 28 марта беспилотники атаковали один из крупнейших НПЗ в Ярославле. После ударов на заводе возникли пожары в разных зонах, в частности возле резервуаров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы Exilenova+ и Supernova+.

По данным из открытых источников и видео, опубликованным в сети, на территории предприятия было зафиксировано несколько попаданий дронов, после чего на объекте вспыхнули пожары. В соцсетях активно распространяются кадры возгорания на территории завода.

Российские власти традиционно скупо комментируют подобные инциденты. В то же время губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что в регионе якобы была отражена атака более 30 беспилотников. Также он сообщил, что накануне вечером в аэропорту Ярославля вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Судя по имеющимся видеоматериалам, дроны приближались к цели с северо-западного направления, пролетев над городом перед ударом по промышленной зоне. Вероятно, такая траектория могла быть использована для обхода систем противовоздушной обороны РФ.

После атаки на территории предприятия наблюдалось возгорание как минимум в трех местах. Речь идет о пожарах в районе технологических установок, вероятном горении нефтепродуктов, а также возгорании в зоне резервуарного парка, где хранятся готовые нефтепродукты и промежуточные компоненты переработки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны Украины подтвердили удар по Киришскому НПЗ: повреждены ключевые установки переработки

Ярославский НПЗ: что известно?

Ярославский НПЗ - крупное промышленное предприятие, входящее в число ключевых НПЗ страны и принадлежащее компании "Славнефть", контролируемой "Роснефтью" и "Газпром нефтью". Его мощности позволяют перерабатывать миллионы тонн нефти в год и производить бензин, дизельное топливо, мазут и различные нефтепродукты для промышленности и транспорта. Завод является одним из крупнейших в центральной части России и имеет стратегическое значение для топливного обеспечения регионов и частично промышленности, связанной с государственным сектором.

Предприятие обеспечивает топливом как гражданский рынок, так и российскую армию. Мощность переработки - около 15 млн тонн нефти в год (примерно 300 тыс. баррелей в сутки).

Ярославский нефтеперерабатывающий завод расположен в городе Ярославль примерно в 250 км от Москвы. Расстояние до границы с Украиной - более 700 км, что долгое время считалось безопасным для российской инфраструктуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Один из крупнейших НПЗ в России приостановил работу после ударов украинских дронов, - Reuters

