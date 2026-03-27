Силы обороны Украины подтвердили удар по Киришскому НПЗ: повреждены ключевые установки переработки

Удар по Киришскому НПЗ в РФ: подтверждены повреждения

В результате удара по Киришскому НПЗ в РФ повреждены установки по переработке нефти, гидроочистке и газофракционированию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"По уточненной информации, подтверждено повреждение установок первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-2 и ЭЛОУ-АВТ-6, а также объектов по производству нефтяных битумов, установок гидроочистки и газофракционирования", — говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Напомним, что 26 марта 2026 года Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Киришский" в городе Кириши Ленинградской области РФ. Он входит в число крупнейших НПЗ РФ.

Мощности предприятия используются для производства широкой номенклатуры нефтепродуктов, в частности топлива для обеспечения потребностей вооруженных сил государства-агрессора.

"Силы обороны Украины продолжают системные меры по снижению военно-экономического потенциала Российской Федерации и возможностей обеспечения оккупационных войск.

Удары будут продолжаться до полного отказа страны-террориста от вооруженной агрессии против Украины", — подчеркнули в Генштабе.

Ось вам орки, і ******* день на заводі!! Святкуйте ….
27.03.2026 13:56 Ответить
 
 