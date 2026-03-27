Сили оборони України підтвердили удар по Кірішському НПЗ: пошкоджено ключові установки переробки

Унаслідок ураження Кірішського НПЗ в РФ пошкоджено установки переробки нафти, гідроочистки та газофракціонування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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"За уточненою інформацією, підтверджено пошкодження установок первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-2 та ЕЛОУ-АВТ-6, а також об’єктів з виробництва нафтових бітумів, установок гідроочистки та газофракціонування", - йдеться в повідомленні.

Що передувало?

Нагадаємо, що 26 березня 2026 року Сили оборони України завдали ураження нафтопереробному заводу "Киришский" у місті Кіріші Ленінградської області РФ. Він входить до числа найбільших НПЗ РФ.

Потужності підприємства використовуються для виробництва широкої номенклатури нафтопродуктів, зокрема пального для забезпечення потреб збройних сил держави-агресора.

"Сили оборони України продовжують системні заходи зі зниження воєнно-економічного потенціалу російської федерації та можливостей забезпечення окупаційних військ.

Удари триватимуть до повної відмови країни-терориста від збройної агресії проти України", - наголосили у Генштабі.

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